Foscolo, Ugo – Spiegazione sonetto “Alla sera”

Foscolo – Spiegazione sonetto “Alla sera”

Composto tra il 1802 e il 1803, “” è uno dei sonetti più conosciuti del poeta italiano; la sera, che porta il riposo, si configura per il poeta come un’immagine di morte. La discesa delle ombre notturne dona ristoro a chi le contempla dopo le angosce del giorno e porta l’autore a pacate riflessioni su un riposo e una pace più lunghi, quelli legati alla morte, vista come la fine naturale di tutti i patimenti mondani.Nelle due quartine il poeta descrive le due sere.era così cara al poeta perché forse era l’immagine della morte. Sia quando in primavera le nuvole estive e i venticelli del tempo sereno la accompagnavano lietamente, e sia quando in inverno portava sul mondo tenebre agitate e lunghe dal cielo nevoso, sempre in entrambi i casi il poeta la invocava e occupava dolcemente le vie nascoste del suo animo.Nelle due terzine troviamo le considerazioni del poeta.Egli dice che la sera faceva vagare i suoi pensieri nella direzione che va fino al nulla eterno, quindi la morte; e intanto quel tempo malvagio passava e con lui passavano le numerose ansie nelle quali esso si distruggeva insieme a lui; e mentre il poeta guardava la pace della sera, quello spirito guerriero che gli fremeva dentro si placava.Quindi la sera indica la pace nell’animo del poeta in quanto lo spingeva a riflettere sulla morte e sulla relatività conseguente delle preoccupazioni umane. Inoltre pertutto entrava nel nulla eterno, sopravvive solo l’arte e la poesia.