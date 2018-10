Foscolo, Ugo - Materialismo, arte, bellezza, letteratura e memoria

• Il materialismo di Ugo Foscolo è un influsso illuminista che poggia sulle basi classiche di Democrito, Epicuro e Lucrezio.

• Tutta la realtà in materia e lo spirito è un mero prodotto della materia.

• In Foscolo esiste una negazione del trascendente in quanto credo che non ci sia vita dopo la morte.

• La forza motrice dell'universo è una forza meccanica non un’intelligenza divina.

• Il materialismo foscoliano non scade in una forma di indifferenza o passività in quanto questi concetti non sono conciliabili con l'eroe di stampo titanico che cerca di rifugiarsi nella dimensione reale dell'esistenza pur non superando mai il materialismo.

• Arte e letteratura sono depositarie della bellezza e hanno un duplice compito: consolare l'uomo dalle sofferenze e dalle angosce dalla vita e contemporaneamente allontanarlo da primitivi e feroci istinti, ingentilendo il suo animo ed educandolo alla compassione.



• La memoria rappresenta una: è importante lasciare eredità di affetti affinché i proprietari possono piangere sulla tomba il defunto rendendolo attraverso il canto e la memoria eterno.• Laapprezzabile soprattutto nell'opera Le Grazie si lega al concetto di amore del mondo classico e diventa una forma di contemplazione capace di ispirare un sentimento di armonia nell'animo dell'uomo