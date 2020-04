Concetti chiave del Barocco

Nel 1600, fra i sensi, assume un'importanza straordinaria la vista, a dimostrazione di ciò si radice l'idea dell'illusione. Si parlare di anamorfosi: per riconoscere un'immagine è necessario porsi in una particolare posizione, perché da altri punti di vista parrebbe deformata, non riconoscibile. L'uomo è disorientato fra la realtà e l'illusione, perché ciò che appare non è, come nel caso della concezione eliocentrica.Un elemento illusorio è anche lo specchio, che era già stato utilizzato da Tasso e che rimanda all'idea della complessità della realtà. Anche i giochi di luce-ombra creati da Caravaggio danno l'idea dell'illusione.Tra i concetti chiave del Baracco vi sono anche la sovrabbondanza, l’esuberanza, ma come si traducono da un punto di vista letterario?La figura retorica chiave di questo periodo è la metafora, che è una figura di trasformazione, nella quale i 2 termini si sostituiscono e diventano intercambiabili, ma la loro relazione è arbitraria per esempio la verginità non sarebbe associata in alcun modo con la rosa. Nella metonimia invece l'associazione è logica.Philippe Daverio sostiene che il ricciolo, nato prima di tutto come elemento gastronomico, e la torsione siano gli elementi caratteristici del barocco; infatti laddove nel '500 vi era stabilità, nel '600 vi è torsione. Il '600 è un secolo che osa, ardisce e azzarda. In letteratura questo atteggiamento si traduce in una scrittura non lineare, con inversione delle frasi, con la contorsione dei periodi e in arzigogolo. All'horror vacui corrisponde una esuberanza linguistica, nella quale l'uomo si trova perso. Nella letteratura si parla anche di concettismo, perché si esaspera l'uso di concetti. Alla solidità del '500, si contrappone l'acutezza, l'acume è il vertice che crea discrimine fra un vertice e l'altro, è sia un elemento stimolante ma anche pericoloso; nel '600 infatti si va oltre la norma, non si rispettano le regole, il '500 invece è stato un secolo di precettistica.