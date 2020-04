Marino, Giambattista - Vita e Adone

Marino - Vita e Adone

Nel Barocco si costruisce l'esorbitante su qualcosa di inconsistente, per esempio Giovan Battista Marino, nell'Adone, un'opera molto estesa che racconta l'amore fra Adone e Venere, descrive ampiamente il cinguettio degli uccelli, più precisamente dell'usignolo. In Italia il barocco si può chiamare marinismo, perché Marino fu il maggiore esponente di questa corrente artistica perchè è riuscito a rappresentare nella maniera più completa le tendenze del barocco.Taluni sostengono che l'apparente disimpegno di Marino celi una protesta.Marino ebbe un vita avventurosa: nacque a Napoli nel 1569 da una famiglia popolare. Si appassionò alla scrittura in versi, alla rime e questa fu la sua fortuna. Era uno scrittore eccellente tanto che lavorò per molti signori di primo rilievo: per esempio a Roma, Ravenna, in Francia, nella corte di Versailles al servizio di Maria de Medici, e a Torino dove i Savoia gli diedero un incarico che apparteneva a Murtolo, che se la prese e si sfidarono quindi a duello, dove Marino ebbe la meglio. Marino inoltre realizzò la Murtoreide contro questo personaggio, dove affermò anche che il fine del poeta è quello di stupire, di meravigliare. Fu incarcerato due volte: la prima per non essersi preso la responsabilità di avere messo incinta una donna, la seconda per avere falsificato dei documenti al fine di aiutare il proprio amico, questo dimostra che non osserva le regole. Nella sua poesia Onde dorate, costruita interamente sulla metafora del mare e della navicella, si evince che la poesia diventa un gioco di abilità, un esercizio stilistico. La poesia non presenta più contenuti significativi e tende a non rispettare più determinate convenzioni. Onde dorate ha un movimento circolare, inoltre l'allitterazione della “r” e la proliferazione dell'oro servono ad intensificare il significato.