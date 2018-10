Marino. Giovan Battista - Barocco e meraviglia

Barocco e meraviglia- Giovan Battista Marino

• Il termine barocco deriva dal francese‘bizzarro, irregolare’, termine che indicava una perla o una pietra preziosa irregolare.• In termini artistici si assiste adche scade in una forma di perdita di equilibrio e della misura.• Il movimento che si predilige si basa su linee curve panneggio torsione dei corpi e chiaroscuro.• Dal punto di vista architettonico si rifiutano gli angoli retti e la linea si assiste ad una rivalutazione della prospettiva un'alterazione delle proporzioni e molti effetti illusionistici.• Allo sfarzo nelle forme si accompagna una forma di finzione eri creata grazie a grandiose macchine sceniche per stupire lo spettatore che viene posto di fronte a situazioni impreviste capaci di stuzzicare l'immaginazione.• In letteratura come in arte è costante ladell'effetto sorpresa tramite combinazioni linguistiche e figure retoriche.• Laè capace di avvicinare concetti e immagini diversi tra di loro rivelando degli accostamenti inusuali, senza mediazione logica grande impiego in questo periodo si fa anche dell'antitesi e dell'iperbole e Giovan Battista Marino è il caposcuola di questa tendenza con la sua opera “” che mira al virtuosismo.• I suoi seguaci sono detti “marinisti” e proseguono pedissequamente il tentativo di stupire il lettore con espedienti retorico-linguistici[quote=La Murtoleide: Fischiate, Torino 1608 - Giovan Battista Marino]"E' del poeta il fin la meraviglia, parlo dell'eccellente e non del goffo, chi non sa far stupir, vada alla striglia!"/quote]