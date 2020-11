Biografia di Galileo Galilei

Nasce a Pisa nel 1564.

Nel 1580 studiò medicina presso l’Università di Pisa.

Nel 1592 venne chiamato presso l’Università di Padova, dove insegnò fino al 1610.

Tra il 1604 e il 1609 lavorò per migliorare il cannocchiale, strumento inventato in Olanda.

Nel 1614 il frate Tommaso Caccini lo accusò di contraddire le Sacre Scritture.

Nel 1633 venne processato dalla Chiesa con l’accusa di eresia e falso ideologico.

Il 22 giugno dello stesso anno fu costretto ad abiurare le sue teorie.

L’8 gennaio 1642 morì ad Acetri.

Opere di Galileo Galilei

Nel 1592 Galileo Galilei scrisse il “De Motu”

Nel 1609 scrisse il "Sidereus Nuncius"

Nel 1612 scrisse “Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari”

Nel 1613 scrisse “Lettere copernicane”

Nel 1623 scrisse “Il Saggiatore”

Nel 1632 scrisse il “Dialogo sopra i due massimi sistemi”

Le sue scoperte astronomiche

Il Sidereus Nuncius

Vide le irregolarità della superficie lunare ingrandite di 20 volte

Elaborò che questo corpo celeste, il quale secondo la fisica aristotelica doveva essere una sfera perfetta, appariva come una superficie bucherellata

Osservò le piccole stelle che si trovavano intorno a Giove

Capì che non erano stelle ma pianeti in orbita intorno a Giove

Osservò la forma oblunga di Saturno

Stimò la presenza di due Satelliti intorno al pianeta.

Osservò le fasi di Venere

Concluse che Venere gira intorno al Sole lungo un’orbita minore di quella terrestre.

Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari

Continua apparizione e scomparsa di macchie scure sulla superficie solare

Prova che sul Sole avvengono mutamenti

Scoperta che il Sole ruota su se stesso

Conclude che le macchie solari sono analoghe alle nuvole terrestri, trascinate dal moto di rotazione del pianeta.

Lettere copernicane

Il Saggiatore

Galileo Galilei entra in conflitto con il padre gesuita Orazio Grassi, deridendo una sua opera nella quale trattava l’apparizione di tre comete.

Orazio Grassi si basava infatti sull'autorità dei libri, traendo da esse dimostrazioni, invece di fare ricorso alle osservazioni sperimentali.

A seguito di questa predica, Galileo allontanò le simpatie dell’importante ordine religioso.

Il Dialogo sopra i due massimi sistemi

Il pensiero filosofico di Galileo Galilei

Alla teoria eliocentrica, enunciata da Niccolò Copernico scritta nel 1543 nel “ De revolutionibus orbium coelestium”.

Alla tesi di Keplero sui movimenti dei pianeti intorno al Sole su orbite ellittiche, sostenendo con tre leggi che la Terra compiva anche un moto di rotazione su se stessa.

Sensate esperienze, a seguito di un’attenta osservazione scientifica dei fenomeni naturali e di una interpretazione matematica dei dati sensibili.

Necessarie dimostrazioni, ovvero le conferme ottenute dalla schematizzazione e dalla quantificazione dei fenomeni grazie all’utilizzo della matematica.

