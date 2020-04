Galilei, Galileo - Saggiatore

Galilei - Saggiatore

Galilei, un fisico, astronomo, filosofo, matematico e accademico italiano, considerato il padre della scienza moderna, con il Saggiatore, risalente al 1618, si contrappone polemicamente all'opera di Orazio Grassi, la Libra. Galilei invece che denominarlo bilancia, lo denomina con il bilancino di precisione dell'orefice, metaforicamente denota il fatto che Galilei dica che afferma cose più precise rispetto a quelle di Orazio.La disputa fra i due era nata nell'anno della pubblicazione del Saggiatore perchè nel cielo erano comparse delle comete e i due avevano opinioni contrastanti a riguardo.Nell'opera in questione Galilei espone l'atteggiamento di costante curiosità dello scienziato, che possiede una mente aperta che permette lui di aggiungere continuamente conoscenze al bagaglio che già possiede e ribadisce il diritto dello scienziato a studiare. Si può parlare di inferenza intesa come la capacità di trarre, dalle conoscenze che già si possiedono, ottenute per mezzo delle sensate esperienze, delle conseguenze, sulle basi delle quali lo scienziato formula una tesi che dovrà essere verificata per mezzo di esperimenti: se l'ipotesi è sbagliata, va modificata; se è corretta diventa una legge. Lo scienziato deve possedere una mentalità aperta, nel Saggiatore Galilei si oppone infatti a coloro che utilizzano il principio di autorità.