Petrarca, Francesco – “L’ascensione al monte ventoso”

Petrarca – “L’ascensione al monte ventoso”

In apertura della lettera, Petrarca confessò al suo amico Dionigi di aver intrapreso la scalata del Monte Ventoso. Questa scalata divenne il simbolo della crisi spirituale del poeta, e quindi il raggiungimento della cima significava il simbolo della salvezza eterna.Petrarca, che si accinse all’ascesa in compagnia del fratello Gherardo, partì nonostante gli avvertimenti di un anziano pastore sulla difficoltà del cammino, il quale era molto faticoso e difficile.Subito si manifestò la differenza tra i due protagonisti: infatti mentre Gherardo saliva rapidamente, Francesco, per evitare la fatica, preferì attardarsi per cercare un sentiero più facile. Qui il significato allegorico è molto facile da intuire: Gherardo, che prese i voti monacali nel 1343, salì senza difficoltà perché era libero dalla schiavitù dei beni materiali; mentre Francesco si riconobbe ancora legato ai peccaminosi piaceri della Terra.Quando vide salire rapidamente il fratello, Francesco ammise di essere molto debole e voluttuoso, e che la via più facile lo affaticava inutilmente senza portargli dei vantaggi.La crisi spirituale venne risolta appena raggiunse la cima, quando di fronte alla bellezza naturale del paesaggio, Francesco lesse un passo delle “Confessioni” di Sant’Agostino, che gli aveva regalato Dionigi da Borgo San Sepolcro.Questa narrazione si concluse con la discesa a valle e la presa di coscienza da parte del poeta dell’importanza del cambiamento interiore e del grande impegno necessario non tanto per scalare il monte quanto per vincere i desideri suscitati dalle passioni terrene.