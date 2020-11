Biografia di Francesco Petrarca

nacque il 20 luglio del 1304 ad Arezzo;

fu un grandissimo poeta, romanziere e precursore dell’umanesimo italiano;

la sua vita si divideva tra l’Italia e la Francia;

gli venne conferita la laurea poetica a Roma nel 1341;

morì ad Arquà il 19 luglio del 1374.

Opere di Francesco Petrarca

Opere scritte in versi latini

L'Africa

Il Bucolicum carmen

Le Epistolae metricae

Psalmi penitentiales

Il De viris illustribus

I Rerum memorandarum libri

Il Secretum

Il De vita solitaria

Il De otio religioso

Il De remediis utriusque fortunae

Invectivarum contra medicum quendam libri IV

De sui ipsius et multorum ignorantia

Invectiva contra cuiusdam anonimi Galli calumnia

Epistolae

Il Canzoniere

I Trionfi

nasce come un insieme di frammenti in lingua volgare scritti dallo stesso Petrarca, conosciuto anche con il titolo latino “Rerum vulgarium fragmenta”; all’interno viene narrata, mediante l’uso poetico, il lato più intimo della vita di Petrarca, definito poeta coronato con l’alloro; L’opera fu scritta in diversi momenti della vita dell’autore che coprono un arco temporale che va dal 1336 al 1374. Esso è composto da 366 componimenti in lingua italiana ed è ritenuta come l’opera più rappresentativa della cultura italiana per i temi trattati molto profondi, non solo nel linguaggio ma anche nel pensiero e nella speranza di un ipotetico riscatto. E’ molto importante il contributo che Giacomo Leopardi ha nei confronti della sua poetica, il quale parte da posizioni di tipo classico e imita la canzone di Petrarca andando a rinnovare la sua struttura. Di seguito viene presentato uno dei sonetti che compongono l’opera: “Passer mai solitario in alcun tetto”, il sonetto numero 226.

Passer mai solitario in alcun tetto

Parafrasi Passer mai solitario in alcun tetto

nella prima quartina e nell’ultima terzina è presente una figura retorica chiamata paronomasia che consiste nell’accostamento di parole che hanno un suono simile. In questo specifico caso c’è la ripetizione del “sol” che ha l’obiettivo di accentuare maggiormente la solitudine del poeta. Petrarca cerca di giocare nell’utilizzo della fonetica nel miglior modo possibile per far capire maggiormente al lettore il suo messaggio di solitudine interiore. Questa tecnica successivamente verrà utilizzata anche da Marino.

all’interno delle terzine emerge un’“autorità”.

la solitudine la singolarità

