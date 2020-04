Svevo, Italo - Una vita: riassunto dell’opera

Svevo - Una vita: riassunto dell’opera

Il romanzo Una vita, il cui titolo originario era Un inetto, dimostra come Italo Svevo abbia già intuito le problematiche esistenziali dell’uomo del Novecento, L’opera fu composta tra il 1887 e il 1889. In esso viene narrata la vicenda di Alfonso Nitti. Esso è impiegato presso la ditta Maller, possiede una certa cultura umanistica e ambizioni di scrittore.Conduce una vita modesta; infatti vive in una camera d’affitto e soffre per la monotonia e lo squallore della propria esistenza. Ad un certo punto gli viene offerta un’occasione per cambiare la sua grigia esistenza e per e realizzare le sue ambizioni. Su suggerimento del cugino Macario, Annetta, la figlia del principale, invita Alfonso a partecipare alle serate letterarie che si tengono in casa propria e successivamente esso lo sceglie per scrivere insieme a lui un romanzo. Alfonso si innamora della ragazza la quale, un po’ per capriccio e un po’ per noia, accetta la corte del giovane e se ne invaghisce. Con la complicità di Francesca, governante e amante del sig. Maller, che spera di trarre un qualche vantaggio personale dalla situazione che si è creata, Alfonso riesce a sedurre Annetta.Tuttavia, subito scopre di non provare nella relazione quella felicità che si era immaginato. Così, dopo una notte d’amore con la ragazza, egli fugge, rifiutando di seguire il consiglio della governante che le ha suggerito di restare comunque vicino alla ragazza, di approfittare della situazione e di combinare il matrimonio. Dunque Alfonso se ne va e ritorna nel suo paese natale con la scusa di dover assistere la madre ammalata (fra l’alreo, egli scoprirà che la madre è realmente in cattiva salute nel corso del romanzo muore). L’assenza sarà fatale ad Alfonso perché Annetto, trascorso un primo momento di entusiasmo, si fidanza col cugino Macario. Al suo ritorno, Macario ha un atteggiamento incerti perché oscilla fra rassegnazione, orgoglio per aver rinunciato ad un matrimonio d’interesse e delusione nel dover di nuovo riprende la vita squallida di un tempo. Contemporaneamente, sul posto di lavoro incontra degli ostacoli e gli viene assegnato un incarico meno importante che comportata uno stipendio più basso. A questo punto, egli non è più in grado di gestire la situazione: infatti affronta, minacciandolo, il sig.Muller e cerca di rivedere Annetta. Tuttavia in tentativo di riallacciare il rapporto con la ragazza si risolve in una sfida in duello con il fratello di lei, ma Alfonso prima del duello si suicida.