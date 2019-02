Parafrasi Non sono bandiere, queste bandiere

Non sono bandiere, queste bandiere

Non sono bandiere queste bandiere,vedi che invece che ferite e ustionihanno fiori alle finestre, ai balconile case. Da infinite primavere

la giostra, qui, s'è fermata, i padroni

l'hanno portata altrove. Ma di sere

così, di notti come quelle, nere

fino all'occlusione, marce di tuoni,

tu sai che affanno e con che artigli preme

il semplice cuore. La verità

è che nessuna guerra è mai finita,

che la stessissima ferita geme

per sempre, che solo chi non ne ha

può scacciare i ricordi dalla vita.

(da Ogni terzo pensiero, 1993)

Parafrasi della lirica

Queste bandiere non sono vere bandiere,vedi che al posto di ferite e strappimostrano fiori alle finestre e ai balconi delle case.Da molti anni ormai la giostra qui si è fermata,i proprietari l’hanno portata da un’altra parte.Tuttavia un cuore semplice continua a essere in affanno,e tormentato da artigli, dal ricordo di sere come quelle,di notti come quelle di allora, così nere da soffocare,e tuonanti delle marce di guerra. La verità è che le guerrenon finiscono mai, e chi è ferito continua a gemere per sempre;solo chi non ha ferite può scacciare i ricordi [della guerra] dalla vita.

A cura di Suzy90.