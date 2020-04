Pirandello, Luigi - Così è se vi pare: significato

Pirandello - Così è (se vi pare - Significato

Per Pirandello, i rapporti sociali sono come una grande recita teatrale in cui ognuno di noi interpreta un ruolo che, costringendoci a portare una maschera, ci fa apparire diversi da quello che siamo. D’altra parte lo scrittore desume lo spunto per scrivere testi teatrali da alcune novelle. Infatti Così è (se vi pare) è tratto dalla novella La signora Frola ei l signor Ponza suo genero.Il tema di questa opera teatrale è l’impossibilità di definire con chiarezza che cosa sia veramente la realtà. La commedia è in 3 atti ed è stata recitata per la prima volta nel 1917. Essa ruota intorno al tentativo degli abitanti di un piccolo paese di conoscere la vera identità della signora Ponza, che da poco tempo è arrivata in paese insieme alla madre, la signora Frola e al marito, signor Ponza. I rapporti fra questi tre personaggi non sono molto chiari: la madre abita per conto suo e comunica con la figlia solo tramite bigliettini. Gli abitati sono molto curiosi di conoscere la realtà ed arrivano perfino a convincere il consigliere della Prefettura, Lamberto Laudisi, a fare un’indagine. Ecco perché ad un certo punto della commedia troviamo nel salotto di Laudisi riuniti la signora Frola ed il suo genero signor Ponza: ognuno di essi sostiene la propria verità.Il signor Ponza racconta che la sua prima moglie, di nome Lina, era figlia della signora Frola ed era morta. Rimasto vedovo aveva deciso di sposare Giulia, l’attuale moglie, e i due si erano messi d’accordo per far credere alla sig.ra Frola che la figlia Lina era ancora in vita.La verità della signora Frola è diversa. Esse afferma che suo genero è pazzo: con il suo amore anormale aveva fatto ammalare Lina a tal punto da rendere necessario un ricovero all’ospedale. Uscita dall’ospedale, il signor Ponza crede che Lina sia una nuova moglie. Di fronte a queste due versioni è impossibile stabilire la verità; pertanto, viene deciso di interrogare la signora Giulia Ponza. In realtà nemmeno essa scioglie l’enigma; infatti, si presenta coperta da un velo nero (simbolo che la verità certa è nascosta e non può essere conosciuta), affermando di essere Giulia Ponza e Lina Frola e per se stessa, essa non è nessuna delle due. La frase che pronuncia alla fine è molto significativa: “Io sono colei che gli altri credono che io sia”: quindi la verità certa è inesistenteIl significato della commedia è questo: la conoscenza della realtà è relativa (relativismo conoscitivo), nel senso che ognuno di noi ha una propria visione della realtà per cui la conoscenza di una realtà certa è impossibile. Nella commedia ci viene presentata una situazione paradossale perché in contrasto con il comune modo di pensare e quindi inaccettabile sul piano logico e pratico. Il genere teatrale tradizione scompare, il personaggio si dissolve e questo è un’anticipazione del metateatro di cui è un esempio significativo la commedia Sei personaggi in cerca di autore. Conclusione: la realtà è quella in cui ciascun personaggio crede e che è variabile a seconda del punto di vista.Nella commedia troviamo l’applicazione della poetica dell’umorismo (che è diverso dal comico); la situazione, alla fine non provoca riso, ma compassione. Infatti il signor Ponza e la signora Frola si allontanano abbracciati, cercando un conforto reciproco. Pirandello ci vuole anche dire che l’unico rimedio all’assurdità della vita sta nel provare compassione per la situazione del nostro simile che non è poi del tutto diversa dalla nostraSu di un piano diverso si trovano gli altri personaggi: essi sono preoccupati soltanto della soluzione della vicenda e soprattutto di soddisfare la loro curiosità. La risata finale di Laudisi va intesa come un atto di derisione della morale ipocrita che caratterizza la società della borghesia