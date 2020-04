Cavalcanti, Guido - Noi sian le triste penne isbigotite

Noi siàn le triste penne isbigotite

Tema dell’amore doloroso. L’amore è difficile da spiegare, manca la canoscenza (verso 14). Cavalcanti decide di usare la personificazione degli strumenti di scrittura: immagina che il banco, la penna e la pergamena parlino e vedano Cavalcanti. La penna parla e dice “Il mio autore, Cavalcanti, prova dolore, perché ha davanti a se amore e non sa cosa fare”.Gli strumenti parlano ai lettori.Le penne, le cesoiuzze, il coltellino sono personificate. Anche la poesia stessa è personificata.Guido Cavalcanti si è immaginato che gli strumenti si muovono e racconto una storia, in un salotto, in un teatro, a corte.Il primo tono: dramma, Bello stilo di Dante è uno stile grave, solenne, ed avviene quando le penne chiedono pietà perché il poeta è morto.Il secondo tono è grottesco: momento di difficoltà nel capire dove vanno le penne e cosa fanno. Il grottesco poggia sulla difficoltà di capire dove si è, quando si è e cosa dice il poeta. Grottesco=non capisco questa lirica, è paradossale.Il terzo tono: dov’è Guido Cavalcanti, il poeta e compositore? È nella mano, nel cuore, è quasi morto, nel respiro (pneuma/bios), nel dolore. Non c’è il nome del poeta. Questo è il momento in cui scappano gli strumenti, perché le parole non vogliono scrivere di dolore, perché l’atto creativo è difficile.