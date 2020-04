Ruolo delle letterature romanze

La letteratura italiana delle origini si sviluppò a partire dal XIII secolo, grazie alla circolazione di testi provenienti da altre parti d’Europa. La diffusione di queste opere si deve innanzitutto ai giullari, artisti che si guadagnavano da vivere recitando storie e poesie da una città all’altra o girando per le varie corti feudali.Essi erano avversati dalla Chiesa che li guardava con sospetto poiché le loro performance erano troppo leggere per la severa morale religiosa. I giullari favorirono la conoscenza di narrazioni, aneddoti e poesie amorose di altri paesi, che diventano rapidamente un modello per la letteratura in volgare italiano. Una funzione analoga a quella dei giullari venne svolta dai Clerici vagantes, studenti universitari di formazione ecclesiastica che si muovevano per l’Europa da un’università all’altra per seguire i vari corsi di studio e le lezioni degli insegnanti più autorevoli. Anche essi favorirono la circolazione di opere letterarie e furono loro stessi autori di testi goliardici.In Francia si trovavano trovieri, in quella settentrionale e trovatori, in quella meridionale. Essi erano dei compositori di liriche prevalentemente amorose con accompagnamento musicale, che avevano una formazione più ricca e solida dei giullari e godevano anche di un maggiore prestigio presso le corti. È soprattutto delle corti francesi che poi i canzonieri raggiunsero l’Italia settentrionale, dando avvio a una fiorente produzione lirica in italiano. La letteratura francese dei secoli XI e XII si sviluppa attraverso due volgari, detti rispettivamente lingua d’oil, usato nelle regioni settentrionali e lingua d’oc, usato nelle regioni meridionali, il cui nome deriva dai diversi modi di dire sì nelle rispettive lingue. Per analogia con questo tipo di denominazione, il volgare italiano è chiamato anche lingua del sì. La produzione in lingua d'oil è di narrazioni, leggende, storie legate ai cicli cavallereschi (carolingio, bretone e dei cavalieri antichi), Lai (canti) di Maria di Francia, fabliaux, Roman de la Rose (romanzo della rosa). La produzione in lingua d’oc e di liriche in maggioranza di carattere amoroso, elaborate nelle corti provenzali dai trovatori. L’influenza primaria della letteratura francese sulle origini della nostra letteratura è ampiamente testimoniata.