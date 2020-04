Nascita delle lingue romanze e primi documenti in volgare italiano

La nascita delle lingue romanze

La lingua italiana si sviluppa in seguito alla trasformazione del latino da idioma comune a tutti i popoli dell’impero, a matrice delle cosiddette lingue germaniche, dette anche volgari o neolatine. Le lingue romanze si distaccarono gradualmente dal latino, fino ad essere del tutto autonome l’una dall’altra e si affermarono come lingue della comunicazione orale.Il latino rimase la lingua della cultura e dell’insegnamento. Lo sviluppo di queste lingue è strettamente collegato alla crisi del mondo romano e a una serie di circostanze che portarono all’affermazione della società medievale: infatti le invasioni barbariche accelerarono il processo di frammentazione, favorendo l’abbandono del latino.I centri della cultura.Nel corso del Medioevo, l'istruzione rimase delle istituzioni ecclesiastiche, come monasteri e scuole vescovili, dove si formavano chierici che sono uomini dotti e eruditi. In Francia, nel XI secolo, si affermarono nuovi centri culturali: le corti feudali. All’interno delle Corti venne codificata una nuova produzione letteraria destinata all’intrattenimento e a un pubblico laico e per questo fu scritta in volgare. Nell’Italia centro-settentrionale, tra l’XI e il XII secolo, fiorì la civiltà comunale. Le città divennero i nuovi centri di potere, al loro interno emerse una nuova classe sociale, costituita da quelle figure legate alla ripresa dei traffici commerciali, dell’artigianato e delle libere professioni. All’interno del Comune si sviluppa un nuovo ceto di intellettuali laici, legato al sorgere delle prime università (la prima fu Bologna). Sebbene il latino rimanesse la lingua della cultura ufficiale, i nuovi intellettuali cominciarono a utilizzare anche il volgare italiano perché spesso la classe dirigente proveniva dalla borghesia cittadina che non comprendeva latino.I primi documenti in volgare italiano.Il volgare italiano è una convenzione dietro la quale si celano diverse realtà linguistiche: i dialetti. Possiamo trovare il volgare italiano in alcuni documenti scritti tra l’VIII e il X secolo: l’indovinello veronese e i placiti cassinesi, testi notarili riguardanti il possesso di terre da parte dell’ Abbazia di Montecassino. Nei secoli successivi le attestazioni scritte in volgare, divennero comuni negli atti notarili, commerciali e persino in alcuni testi religiosi. Una prima forma di letteratura arcaica in volgare è rappresentata dai ritmi, componimenti di origine giullaresca divisi in strofe a rima unica, databili al XII secolo. Ne ricordiamo alcuni: il ritmo laurenziano, il ritmo cassinese e il ritmo su Sant’Alessio.