Lingua italiana: nascita e storia

In realtà l'italiano non è altro che il latino evoluto con il tempo.

Per studiare l'italiano dobbiamo prima passare dallo studio del latino.

III sec a.C. >> primi scritti consistenti



IIIV sec a.C. >> si afferma e si parla



VII-IX sec d.C. >> non si parla più



classico

volgare

lingua della cultura, della letteratura, scritta - parlata da tutti, sia dai re che dai cittadini parlata

fissa e costante, parole più precise - cambia costantemente



I sec d.C. >> massimo sviluppo



modelli: Cicerone (prosa), Virgilio (poesia)



Perchè il latino parlato cambia?

Perchè parlano tutti il latino?

Variazioni del latino

diatopica >> "topos=luogo" >> in base al luogo



diacronica >> "cronos=tempo" >> in base al periodo



diastratica >> in base alla classe sociale



diafasica >> in base al contesto, a chi erano i due interlocutori



Il latino ha, cioè una lingua antica di cui non abbiamo nessuno scritto e nessuna traccia.Come hanno fatto a scoprirla?Gli studiosi hanno trovato delletra le lingue europee e asiatiche, infatti molte parole erano simili, ad esempio:madre (italiano)mother (inglese)mutter (tedesco)mère (francese)mama (cinese)Il latino era originario di, poi si è esteso nel Lazio, in Italia, poi in Europa fino in oriente.Si distingue in latinoe latinolatino- latinoL'italiano è l'evoluzione del volgare: alcune parole che usiamo oggi si usavano anche nel parlato, ma avevano un significato diverso. Le parole corrispondenti del latino classico ora le troviamo come radici di altre parole.FuocoC: ignis >> è rimasto in "ignifugo"V: focus >> in realtà era il focolare domesticoCasaC: domus >> è rimasta in "domestico, domicilio"V: casa >> in realtà era la capannaE molte altre...1. nei territori conquistati si parlavano altre lingue cheillatino parlato a Roma2. cambiano le, si usano parole diverse3. iprovenivano da luoghi diversi1. per sentirsi2., interesse economico3. si poteva comunicare conSe pareba bovesalba pratalia arabaalbo versorio tenebraet negro semen seminabaSpingeva i buoiarava un bianco pratoteneva un bianco aratroseminava un nero semeSoluzione: lo scrittoreNonostante abbia ancora alcune parole latine, è molto simile all'italiano.Succede in Francia (IX), perchè laera molto sviluppata, infatti i testi nascono all'interno delleIn Italia arriva più tardi (X-XI) perchè ancora prevaleva la Chiesa latina. Il papa prevaleva sull'imperatore, c'era il, in cui tutto è in funzione della religione e della salvezza dell'anima.In oltre c'era il pensiero del simbolismo, infatti pensavano di essere circondati da simboli, poi nasce l'Sorge un problema:Grazie all'allegorismo interpretano i testi pagani trasformandoli in testi cristiani. Grazie a questo a noi sono arrivati molti testi, che se non fossero più stati presi in considerazione nel Medioevo, probabilmente sarebbero andati persi.