Letteratura italiana in francese e rimatori toscani provenzaleggianti

La letteratura italiana in francese

Letteratura italiana in francese e rimatori toscani provenzaleggiantiNell’Italia centro-settentrionale vi erano alcuni trovatori italiani, nonché adattatori veneti dei poemi cavallereschi medievali francesi, riscritta in lingua ibrida chiamata franco-veneto. I trovatori rappresentano un uso italiano del provenzale, questo significa che la letteratura francese ebbe successo in Italia.Tra questi trovatori spicca Sordello da Goito. La sua produzione in lingua d’oc è costituita da un poemetto cavalleresco, liriche amorose e di tema politico. Celebre è il compianto per la morte di ser Blacatz, che è una satira sferzante contro i signori feudali del suo tempo.I rimatori toscani provenzaleggianti.La lirica siciliana si diffonde in Toscana intorno alla metà del XIII secolo, dopo la morte di Federico II. La società comunale si sostituisce alla corte imperiale. La quale ha promosso la circolazione manoscritta della produzione siciliana. Questi poeti sono detti toscani provenzaleggianti perché si fanno al modello della poesia cortese siculo-provenzale. Guittone è l’unico che lascia una traccia definita del panorama della lirica toscana. Il tema amoroso è predominante, anche se non esclusivo. Dato il contesto dei comuni toscani, spesso dilaniate da lotte interne e sconti fra fazioni, grande importanza assume il tema politico, affiancato da componimenti dottrinali, morali e religiosi. Anche Chiaro Davanzati è molto importante. La sua poesia si sviluppa nel rispetto della tradizione provenzale-sicula, ma con maggiore originalità e scioltezza stilistica rispetto ai contemporanei, tanto che può essere considerato il principale diffusore dei temi amorosi della trattatistica francese.