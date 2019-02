Dalle Rime d'amore,CCXXXII

Si nutre di dolore e di pianto.Se ’l cibo, onde i suoi servi nutre Amore,è ’l dolore e ’l martire,come poss’io morirenodrita dal dolore?IL semplicetto pesce,che solo ne l’umor vive e respira,in un momento spiratosto che de l’acqua esce;e l’animal, che vive in fiamma e ’n foco,muor, come cangia loco.Or, se tu vòi ch’io moia,Amor, trammi di guai e ponimi in gioia;perché col pianto, mio cibo vitale,tu non mi puoi far male.

Parafrasi

Nutrirsi di dolore e di pianto.Se Amore dà come cibo ai suoi serviil dolore e il martiriocome posso io morire,nutrita di dolore?Il pesce, senza intelligenza,che vive e respira solo nell'acqua,muore subito appena esce dall'acqua;l'animale che vive nella fiamma e nel fuoco, muore non appena cambia ambiente.Se tu vuoi che io muoia,Amore, portami via dalle sofferenze e dammi la gioia;perché non mi puoi fare male con il pianto,che è il cibo che mi dà la vita.

A cura di Suzy90.