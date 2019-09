Leopardi, Giacomo – Piccoli e Grandi Idilli

Leopardi – Piccoli e Grandi Idilli

Essi sonno raccolti nei “”.sono stati scritti tra il 1819 e il 1821, sono brevi componimenti poetici (endecasillabi sciolti) chescrive per esprimere argomenti personali ().scritti tra il 1828 e il 1830 (“mesi di notte orribili”) (endecasillabi e settenari sciolti) costituiscono il capolavoro del, in questi idilli egli confronta il suo dolore con quello universale, che “canta” ispirandosi ai ricordi della fanciullezza ().coincidono con la fase del, invece icoincidono con la fase del, in essi il poeta ha perso la speranza che portava con la fanciullezza e si rifugiava nel ricordo dei tempi passati, evocando immagini vaghe.è stato composto a Recanati nel 1819. L’, scritto in endecasillabi sciolti, si basa su un confronto tra limite e infinito, tra suoni della realtà e il silenzio dell’eternità.Al poeta si presenta una visione limitata dell’orizzonte, ostacolata da una siepe, sulla cima di un colle. La vista impedita permetteva adi fantasticare e meditare sull’infinito: immaginava gli infiniti spazi al di là della siepe, i silenzi e la profondissima pace. Quando sentiva le fronde delle piante agitarsi la vento paragonava la voce del vento con quel silenzio infinito: e come per istinto gli giungeva in mente il pensiero dell’eternità, le ere storiche trascorse e quella attuale. Così il suo ragionamento si annegava in quell’immensità spazio – temporale e per lui era un naufragare dolcissimo perché il perdersi in quell’immaginazione gli dava quella dolcezza che solo la poesia sa fare.è stato composto a Recanati tra il 19 e il 20 aprile 1828; in questo componimento il poeta ricorda Silvia, una figura femminile della sua giovinezza morta prematuramente; il poeta riflette sull’inevitabile infelicità dell’uomo e sul crollo delle speranza. Silvia diventa personificazione della giovinezza e della speranza che lui non ha mai avuto. I questo Idilliofa un’invettiva contro la natura che inganna i suoi figli e non mantiene le promesse fatte durante la giovinezza. Negli ultimi versi si chiede se era questo quel mondo che tanto avevano sperato da ragazzini e intravedeva ilComposto a Recanati a fine settembre del 1829, in questol’autore descrive delle scenette.Mentre il sole sta tramontando una fanciulla torna dalla campagna con il fascio d’erba accolto e un piccolo mazzo di fiori che le sarebbero serviti durante il giorno dopo per adornare il petto e i capelli; una donna anziana è seduta con le vicine a filare approfittando dell’ultime luce del giorno, e racconta della sua gioventù quando era ancora bella e giovane.Quando il cielo si è fatto di un blu scuro e scendono le ombre, la compagna manda il segnale che la festa si avvicina: i ragazzini sulla piazzetta gridando giocano, lo zappatore dopo un lungo giorno di lavoro torna a casa pensando al giorno di riposo. Quando poi si spegne ogni luce e il paese è in silenzio si sente il falegname, che dalla sua bottega, si impegna a terminare il lavoro prima dell’alba.Il sabato era il giorno più lieto della settimana, pieno di aspettative e gioie, l’indomani, la domenica, avrebbe portato con sé tristezza e ognuno avrebbe fatto ritorno con il pensiero al lavoro.Il poeta rivolgendosi a un fanciullo dice che l’adolescenza è come un giorno pieno di felicità, limpido e luminoso che avrebbe anticipato la festa della sua vita.