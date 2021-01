Video appunto: Leopardi, Giacomo - Canti e Idilli

I canti di Leopardi

Canzoni civili o patriottiche

Canzoni del suicidio

Idilli di Leopardi

I canti, o canzoni, sono stati scritti da Leopardi tra il 1818 e il 1823. Sono quasi tutte sue poesie, raccolte e pubblicate da lui stesso. Le prime canzoni sono state pubblicate a Bologna nel 1824. Sono poesie scritte nel corso di tutta la sua vita. Leopardi definiva le sue poesie ''.Sono state scritte tra il 1818 e il 1821. In questo periodo affiora l'idea del pessimismo storico. In queste poesie c'è un. Leopardi critica l'età moderna perché riteneva che i moderni fossero incapaci di ricostruire gli ideali che le altre età, cioè quelle antiche, hanno saputo ricostruire. A questa polemica Leopardi contrappone. Le canzoni più importanti sono: 'All'Italia' 'Sopra il monumento di Dante' e 'Ad Angelo Mai'.Queste canzoni parlano del suicidio di personaggi antichi. In queste canzoni si delinea l'idea di un'umanità infelice per una condizione assoluta. Non si incolpa la Natura, ma il Fato e gli dei, visti come forze malvagie. Si contrappone l'eroe singolo che si ribella a queste forze ed esprime la sua libertà con la morte (titanismo eroico). La prima canzone è ''. Bruto si era sacrificato per ridare la libertà ai cittadini perché aveva capito che Cesare si stava trasformando in un monarca. Si era suicidato per l'ingiustizia della vita. L'altra canzone è ''. Saffo si era suicidata per l'amore non ricambiato di Faone. Pensava di essere l'unica infelice tra i suoi contemporanei. Lei, a differenza di Leopardi, dà la colpa al Fato, cioè al Destino. Leopardi era convinto che gli antichi fossero felice e non capiva perché invece Saffo, come altri, non lo erano. In questa fase è tra il pessimismo storico e quello cosmico.Leopardi utilizzò il termine '' solo per le poesie scritte tra il 1819 e il 1821. Quelle scritte nel periodo in cui andò a Pisa e poi tornò a Recanati sono chiamati '. Gli Idilli si dividono in. Idillio significa. Queste poesie descrivono i paesaggi di campagna e la vita dei contadini. Però Leopardi aggiunge un'impronta soggettiva.. Lui , infatti, aggiunge la descrizione del proprio animo.sono: il ricordo, l'immaginazione e l'indefinito.sono: 'L'infinito', 'La sera del dì di festa' e 'Alla luna'.