Video appunto: Ungaretti, Giuseppe - Allegria nel dolore

L'allegria nel dolore

Giuseppe Ungaretti, grande poeta italiano, sosteneva che neanche un’esperienza tragica come la guerra potesse sopprimere la forza della vita e della speranza, ma c’è anche chi pensa che lui avesse torto e che non sempre questi due valori ci possano essere.Determinate situazioni, infatti, potrebbero farti pensare che non ci sia più speranza, alcuni comportamenti ed errori possono sembrare imperdonabili ed a volte, purtroppo, spazzano via ottimismo e fiducia.Avete mai riposto tutta la vostra fede in una persona, per poi esser stati traditi e, di conseguenza, feriti? Questa situazione, specialmente se ripetuta, potrebbe portarvi a pensare che nessuna persona sia diversa dalle altre e che nessuno meriti la vostra fiducia.Un altro esempio, magari più concreto, riguarda la nostra società, il lato ‘peggiore’ soprattutto, perché forse vi sarà capitato di pensare che ormai sperare potrebbe essere diventato inutile, che nulla potrà mai cambiare se la mentalità delle persone rimane la stessa. A volte potrebbe capitarvi di pensare che ogni sforzo sia vano e che le parole “ognuno può fare la differenza” siano insignificanti.Queste osservazioni, però, secondo me non sono proprio vere: anche se tutto sembra ormai perduto, la speranza è ancora lì, dentro di voi, e giace in attesa che vi ricordiate della sua esistenza.A mio parere Ungaretti aveva pienamente ragione quando sosteneva che anche da una situazione che nega la vita essa può nascere comunque.Il poeta, questa ‘allegria’ di vivere, la trova sin da quando nel 1915 si arruola nell’esercito italiano; egli infatti scrive della sua situazione, quella di “uomo solo in mezzo ad altri uomini soli, in un paese nudo, terribile, di pietra, che sentivano, tutti questi uomini, nello stesso tempo, nascere nel loro cuore qualcosa molto più importante della guerra: affetto, amore l’uno per l’altro”.È un po’ come se la vita e l’amore giacessero sottoterra come un seme che non si può mai eliminare del tutto e che fiorisce proprio quando tutto ormai sembra perduto, anche se in realtà non lo è ancora.È un po’ strano trovare la gioia in un contesto di morte, però Ungaretti ci mostra nelle sue opere, in particolare nella raccolta “Allegria”, come questo pensiero sia possibile. L’esperienza della guerra, infatti, produce nel poeta sensazioni e sentimenti che lo porteranno a scrivere testi dalla staticità drammatica, in cui rappresenterà anche le scene più truci, in quanto vuole descrivere tutta la realtà che lo circonda.Nella poesia “Veglia” egli descrive quella notte passata di fianco al compagno ucciso, ma quel tetro momento, che apparentemente disseminava tristezza e disperazione, in realtà suscitava in lui “lettere d’amore”, una scena quasi inimmaginabile, perché in effetti è un po’ difficile pensare che in un contesto di guerra qualcuno possa pensare parole dolci e serene, ma lui invece dice apertamente “non sono mai stato tanto attaccato alla vita” e contrappone così la sua istintiva volontà di vivere alla coscienza della morte che lo circonda.Con la poesia “Pellegrinaggio” vuole trasmettere un’idea di sofferenza e umiliazione, che però suscitano nel poeta il desiderio e la forza di rimanere sempre aggrappato alla speranza.In “San Martino del Carso” il poeta, invece, vuole far vedere la tragicità di una città devastata dalla guerra, ponendo però il ricordo di tutti i compagni morti nel suo cuore, dove “nessuna croce manca”, e che è a sua detta “il paese più straziato”, in quanto il pensiero di queste persone è doloroso. Ma, nonostante ciò, vuole ricordare i suoi compagni, che sono ancora vivi in lui, com’è giusto che sia.Abbiamo visto, quindi, le idee di Ungaretti riguardo alla vita ed alla speranza rinchiuse in ogni momento, parlando anche di alcune sue opere, ma nel caso non sappiate ancora se davvero alcuni sbagli compiuti e momenti brutti possano o meno cancellare l’ottimismo e la fiducia per il futuro, lasciate che vi dica un’ultima cosa.Nessun errore è davvero irreparabile, almeno che non ne si sia fermamente convinti e non ci si rifiuti di provare a rimediare all’accaduto, e credetemi: in quel caso si sarebbe codardi. Si può sempre fare qualcosa per riparare i propri danni, ma per farlo serve essere coraggiosi, perché bisogna capire i propri sbagli, accettarli ed infine sistemarli. Quindi, ricordatevi che errare è umano, e rimediare ai propri sbagli non è impossibile, bisogna solo volerlo davvero.