Verga, Giovanni - Spiegazione de I Malavoglia

Spiegazione de I Malavoglia

Rappresentano il soprannome scherzoso tipico del linguaggio popolare siciliano, il vero nome della famiglia è “Toscano”È una dichiarazione poetica perché indica che l’autore ha assunto la prospettiva culturale e linguistica dei protagonisti del romanzo.Viene scritto tra il 1878 e il 1880 a milano per poi essere pubblicato presso l’editore Treves nel 1881.Nel 1879 Verga in una lettera a Luigi Capuana sostiene che per ottenere la verità della rappresentazione non era necessario copiare dal vero la realtà ma era necessario fare una ricostruzione intellettuale e sostituire agli occhi la mente ovvero rappresenta la comunità di acitrezza e per farlo non è necessario andare ad acitrezza e vedere com’è fatta ma può farlo anche stando a distanza.In questo concetto di ricostruzione intellettuale convergono tanti elementi intellettuali della formazione di Verga come il distacco scientifico, la ricostruzione in laboratorio di un fenomeno sociale, le posizione politiche di Verga, vicine a quelle di Franchetti e Sonnino nell’inchiesta in sicilia ed anche il sentimento di rimpianto e nostalgia con cui Verga guarda a questa realtà popolare siciliana che sta per essere investita dal progresso ma ancora resta ai margini.Da queste caratteristiche derivano le due componenti dei malavoglia, quella realista che deriva dal verismo e quindi è la componente documentaria tecnologica e sociologica, e quella lirico simbolica che deriva dal permanere in lui della formazione romantica e dall’idealizzazione che lui fa della realtà popolare siciliana.Le fonti di cui si serve Verga per scrivere “i malavoglia” sono l’inchiesta in sicilia da cui derivano tematiche importanti come il tema della corruzione, del contrabbando, la polemica contro la leva militare, il problema della tassazione ed inoltre il problema dell’usuraAltre sono le raccolte di proverbi di litre rapisarda.Verga utilizza tutte queste fonti per ricostruire da lontano le caratteristiche sociali ed etnologiche di un paese tipico della sicilia dal 1870 per poi utilizzarlo in un paese reale, in questo caso viene identificato con il paese di Acitrezza.Il romanzo si distingue in tre parti, nelle prime due domina il personaggio di Padontoni mentre nell’ultima emerge il personaggio del giovane antoniNella prima parte si ha una premessa in cui vengono riassunti gli avvenimenti dal 1863 al 1864, si ha il primo naufraggio della provvidenza e il funerale di Bastianazzo.Nella seconda parte si hanno gli avvenimenti dal 65 al 66, Padontoni fa di tutto per salvare la famiglia, si ha un altro naufragio della provvidenza che porta il fallimento della famiglia che è costretta a cedere la casa che rappresenta il nucleo della famiglia ovvero la Casa Del Nespolo.Nella terza parte dal 67 al 77/8 l’azione si concentra sul giovane antoni un personaggio che si contrappone al nonno, perché è attratto dalla città e laModernità, usa diversi linguaggi come quello dei proverbi, del farmacista, del giornale; è un personaggio romanzesco, entra in crisi cade, nell’errore, è lacerato, in dubbio perché da una parte ci sono i valori della famiglia dall’altra ci sono la ricchezza, Il guadagno, la modernità; si può accostare a rosso malpelo e mastro don gesualdo in uanto è un altro escluso che non riesce ad integrarsi tanto che alla fine deciderà di lasciare il paese per sempre.Nelle prime due parti padontoni e l’usuraio Campana di Legno si contrappongono ideologicamente, il primo rappresenta il passato e la saggezza che si esprime attraverso i proverbi, l’onesta, il lavoro ed i valori della famiglia, il secondo rappresenta il presente, l’egoismo il cinismo ed il denaro.Vi sono personaggi positivi come mena compare alfio l’annunziata la cugina anna contrapposti ai personaggi negativi come il sindaco il sensale piedipapera il segretario comunale ed i contrabbandieri.Questa differenza fra i personaggi determina anche una differenza dal punto di vista stilistico, abbiamo un registro comico caricaturale che accompagna i personaggi cinici ed egoisti e poi abbiamo il registro idillico simbolico che accompagna i personaggi positivi e ne evidenzia la corrispondenza con la natura.Vi è anche il registro del linguaggio d’amore fatto dal Silenzio e tutto ciò che non viene detto in quanto in questa comunità arcaico rurale l’amore non ha voce quindi questo registro lirico simbolico accompagna i momento dei sentimenti non espressi in cui si realizza la corrispondenza fra lo stato d’animo dei personaggi con la natura.Nei malavoglia sono importanti il tempo e lo spazio; vi sono eventi storici importanti come la battaglia di nissa in cui perde la vita uno dei nipoti di padrentoni, la diffusione del colera, la polemica contro la leva militare e contro le tasse, la contrapposizione fra repubblicani e clericali che si opponevano al l’unità d’italia, accanto a questo tempo, tuttavia, abbiamo un altro tempo, ovvero il tempo ciclico che assorbe il primo, è un tempo della natura che scandisce la vita della comunità.La stessa cosa possiamo dire dello spazio, da una parte abbiamo uno spazio abbastanza preciso rappresentato da tutti i paesi della costa di catania, le fontane dove si riuniscono le donne, l’osteria, la farmacia, il sacrato ma dall’altro lato diventano oggetto di idealizzazione, vengono investiti dal sentimento di rimpianto e nostalgia che proviene dal fatto che Verga è consapevole che quei valori in cui credono i componenti della famiglia malavoglia stanno per essere sopraffatti dal progresso.Da qui proviene l’idealizzazione di questi luoghi, che ha origine da posizioni ideologiche e proviene anche dalla componente simbolica presente nei malavoglia.Tuttavia Verga è consapevole che questo mondo arcaico non può essere un’alternativa reale al progresso che sta per prendere piede, dunque non lo propone come alternativa.La contrapposizione fra padron 'Ntoni e la comunità di Acitrezza o con il nipote, si insinua anche nella famiglia ovvero divide in due gruppi anche gli stessi nipoti, vi sono i nipoti che rappresentano i valori positivi mentre ci sono i nipoti che rappresentano i valori negativi.Il tema importante anche nei malavoglia è il tema dell’esclusione sociale, i malavoglia saranno degli esclusi in quanto dovranno subire la declassazione sociale dovuta alla perdita della casa ed anche la vergogna dovuta prima al carcere del giovane ntoni e poi alla traviazione di lia (che si prostituisce in città)La simpatia di Verga va per i vinti, gli sconfitti in quanto dietro questa figura dei vinti c’è la figura dell’intellettuale che si trova in un momento delicato. (escluso, declassato, improduttivo)Nei Malavogia vediamo come vengono riprodotti gli schemi del calvinismo, la vita è dettata dai bisogni materiali e l’istinto.L’uomo non ha solidarietà nei confronti degli altri uomini e fra classi sociali.Le posizioni di Verga sono antistoriche perché la storia è fatta dagli uomini e l’uomo è spinto ad agire dall’egoismo quindi per l’uomo non ci può essere cambiamento;I malavoglia avevano tentato di migliorare la posizione economica ma ciò li portò alla sconfittaDunque l’uomo deve accontentarsi della propria posizione in quanto anche se provasse a cambiarla ciò lo porterebbe solo ad una grande delusione.Nella sua opera, Verga, non usa il dialetto, usa l’italiano parlato dal ceto siciliano colto ma tuttavia usa la sintassi lirica del Dialetto; vi saranno anche traduzioni delle espressione dialettali.Tipico è l’uso del “che” che traduce il “ca” del dialetto siciliano ed inoltre usa molto il discorso diretto ed indiretto.