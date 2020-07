Verga, Giovanni - Concezione di "lotta per la vita"

La lotta per la vita e il "darwinismo sociale"

La nozione di “lotta per l'esistenza" utilizzata da Verga nella Prefazione ai Vinti proviene dalla teoria evoluzionistica in campo sociale di Charles Darwin (1809-82).Darwin sosteneva, infatti, che tra i vari individui esiste una lotta continua per la sopravvivenza perché il numero degli organismi viventi è superiore a quello che può vivere con le risorse di cui si dispone.Questa sopravvivenza del più adatto prende il nome di “selezione naturale”: la natura sceglie per la riproduzione quegli individui che nella lotta per l’esistenza hanno dei vantaggi sopra i concorrenti.Allo stesso modo, nella visione verghiana della vita, la società è dominata da un antagonismo spietato tra gli individui e le classi: le leggi che la regolano sono quelle della sopraffazione del più forte sul più debole e l’interesse individuale. E questa condizione non potrà mai mutare perché è insita nella natura stessa in ogni tempo e in ogni luogo. Verga non riesce a trovare una giustificazione o delle alternative a tale situazione sociale e per questo motivo assume un atteggiamento critico e ne rappresenta tutti gli aspetti negativi.È bene precisare che, nella sua opera, non si limitò a una distaccata riproduzione del reale, bensì emerge una personale visione del mondo, nonostante il rispetto del canone dell’impersonalità.Il mondo del Verga è un mondo senza Dio, un mondo governato dalle leggi della società moderna, in continuo cammino per la conquista del progresso, che non è grandioso per i vinti, sopraffatti dai vincitori. I personaggi verghiani, infatti, si ribellano e così facendo finiscono per soccombere oppure peggiorare la propria situazione: la loro vita è dominata dal fato, un fato che non concede all’uomo alcuna libertà di realizzare le proprie aspirazioni. E sono quindi preda di un cieco fatalismo. Verga ama i suoi personaggi perché li comprende profondamente e perché sa che essi hanno fede nella Provvidenza.L’autore, è in netto contrasto con l’entusiasmo positivistico, nega che il progresso significhi serenità e felicità. Verga paragona il progresso a una fiumana, tipico fiume siciliano, che per la maggior parte dell'anno è in secca ma nella stagione delle piogge straripa e reca danno alle cose più deboli: analogamente, il progresso che è inattivo per la maggior parte del tempo, quando si presenta i più deboli e i più poveri ne sono soggiogati.Uscire dallo Stato Sociale in cui il destino pone l’uomo non è possibile, ed è questo ciò che avviene al giovane ‘Ntoni e a Lia, che vedono fallire il tentativo di trovare fuori dal proprio ambiente una vita migliore. I personaggi del Verga si presentano dunque come uomini condannati al dolore e alla sconfitta ma, nonostante tutto, pieni di una dignità umile ed eroica che nasce dal modo in cui sopportano le avversità quotidiane.In conclusione, la concezione che Verga ha della vita è dolorosa è tragica perché egli vede tutti gli uomini sottoposti a un destino impietoso e crudele, che li condanna, non solo all’infelicità e al dolore, ma anche all’immobilismo nell’ambiente familiare, sociale ed economico in cui sono venuti a trovarsi nascendo. È questa la concezione fatalistica dell’uomo, al quale non rimane che la rassegnazione eroica al suo destino. Per Verga il progresso è solo esteriore e da esso derivano solamente pene infinite. L’umanità progredisce grazie alle conquiste scientifiche e tecnologiche, ma l’uomo singolo è sempre dolorosamente infelice e costantemente posto nelle mani del fato.