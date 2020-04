Carducci, Giosué - Traversando la Maremma toscana_Questionario

G.Carducci: Traversando la Maremma toscana_Questionario

Comprensione

1. Di che cosa parla la poesia?La poesia parla del ritorno del poeta nei luoghi della sua giovinezza2. A chi si rivolge il poeta?I pronomi “ti” e “te” dei versi 4 e 5 si riferiscono alla Maremma e anche l’aggettivo possessivo “tue” del verso 12, si riferisce alla Maremma.Analisi e interpretazione3. Per quale motivo il poeta afferma di contemplare il paesaggio della sua giovinezza con gli occhi inceri fra “‘l sorriso e il pianto”?Il poeta contempla il paesaggio della campagna in cui è vissuto da giovane, con la stessa gioia con un cui si ritrova un vecchio amico, ma nello stesso tempo la visione della sua Maremma lo fa piangere perché egli prova nostalgia per il tempo passato e che ormai non tornerà più. Pensa che tutte le sue speranze giovanili non si sono mai realizzate (come se la sua vita fosse stato un fallimento) e si sono trasformate in illusioni. Per questo egli prova amarezza; a tale sentimento se ne aggiunge un altro: la sensazione che presso la morte arriverà.4. Quali analogie fra il carattere e il paesaggio maremmano vengono sottolineate dal poeta nella prima strofa?Fra il carattere del poeta e l’aspetto del paesaggio maremmano esistono dei punti in comune. La Maremma è un regione aspra e intransigente com’è poco conciliante il carattere di Carducci. Egli riconosce di avere un carattere fiero che lo porta ad adoperare nelle sue poesie un tono satirico, a volte duro e intrattabile. Nel suo animo esiste l’odio o l’amore, senza nessun compromesso e si lascia prendere facilmente dalla passione5. Nella poesia ci sono molte espressioni che si riferiscono ad emozioni e stati d’animo. Individuale e spiegale sottolineando se esse si riferiscono al poeta o al paesaggio. Qual è lo stato d’animo prevalente?Le espressioni che si riferiscono allo stato d’animo sono: il cuore che sussulta, il sorriso, il pianto, lo sconforto, la nostalgia. Sono tutti sentimenti che si riferiscono al poeta. Tuttavia, il paesaggio della Maremma alla fine riesce a consolare l’animo del poeta perché essa suscita tanti ricordi e tanti affetti. Alla fine, credo che lo stato d’animo prevalente sia la malinconia a cui, però, si unisce un senso di pace e di serenità nel ritrovare la Maremma della sua giovinezza con la quale il suo carattere ha tante analogie6. Quali considerazioni suggeriscono l’emergere della malinconia e della tristezza nelle due strofe centrali?Nelle due strofe centrali abbiamo il senso dell’inutilità delle speranze giovanili del poeta perché esse non si sono mai realizzate. Questa constatazione genera malinconia e cui si aggiunge il presentimento di una morte ormai vicina.7. La lirica presenta una struttura circolare nei temi e nelle forme. Spiegare questa affermazione, facendo esplicito riferimento al testoLa lirica ha una struttura circolare perché si apre con una visione dolce del paesaggio e termina con l’immagine di pace che le colline sanno creare nell’animo del poeta: il poeta ritrova il paesaggio dell’infanzia, prova felicità e il suo cuore ha un sussulto, poi ripensando alla giovinezza prova nostalgia e anche malinconia perché il poeta si rende conto che il tempo passa e che la morte è vicina. Ma questa considerazione non comporta un sentimento di disperazione. Infatti, la visione del paesaggio della Maremma (che ritorna ad essere presente come nella prima strofa) ha nei confronti del poeta un ruolo consolatorio ed egli ritrova così la pace iniziale.