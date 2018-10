Ariosto, Ludovico - Straniamento, abbassamento e ironia nell'Orlando Furioso

Ledell'Orlando Furioso sono diverse e si riallacciano alimposto dalla natura e alle riflessioni sul reale.Loè inteso come un improvviso mutamento della prospettiva da cui è presentata la materia e i personaggi in favore di una prospettiva straniata per impediree sollecitare lodei lettori. Si realizza concome giudizi e commenti maliziosi e sornioni e conseguente. La tecnica ha origini molto antiche e nell'Ottocento sarà ripresa dai russi come,da Verga e altri veristi.L'abbassamento non è un rovesciamento parodico o un beffa aperta ai valori cavallereschi come il Don Chisciotte di Miguel de Cervantes ma si limita all'che sono soggetti ai limiti ed errori. Si realizza con paragoni e similitudini prosaiche o dal semplice montaggio della scena.L'ironia non nasce dall'indifferenza per la finzione della materia narrata ma,secondo, è uno strumento di. L'ironia estende la materia trattata alleed è sinonimo di atteggiamento critico di Ariosto. Il letterato non è quasi mai polemico, si pone in maniera pacata ed equilibrata perché consapevole del limite della comune follia umana.Queste tecniche conducono a un grande e voluta