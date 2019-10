Racconta un particolare episodio della tua vita

Il giorno del mio compleanno

Quest'anno il giorno del mio compleanno è stata una giornata da dimenticare perché, da lì a pochi giorni, la mia migliore amica sarebbe partita con la sua famiglia per trasferirsi in un'altra città. Io non sapevo né come affrontare la sua partenza né come riuscire a trovare la forza per festeggiare il mio compleanno. Io e lei eravamo molto legate, quasi inseparabili e sinceramente avrei preferito passare del tempo con lei piuttosto che divertirmi alla mia festa. Purtroppo però alla mia festa sono dovuta andare lo stesso, anche perché era tutto organizzato da tempo e come se non bastasse a demoralizzarmi, ogni volta che ero sul punto di lasciarmi andare e non pensare ad altro, tornavano i ricordi dei momenti trascorsi insieme.Noi due eravamo cresciute insieme e sentivo come se una parte di me fosse lontana, ancor prima della sua partenza. Tutto questo mi rendeva triste e nervosa in quanto non sapevo come poter affrontare il problema. In fondo sapevo che sarebbe successo ma, ho sempre fatto finta di nulla perché talvolta non pensare ci aiuta a non soffrire. Per me è stato molo difficile rendermi conto che in fondo, anche se siamo cresciute insieme, spesso la vita porta a far separare proprio le persone più vicine anche se questo non significa che un giorno noi due non potremmo rincontrarci e rivivere dei bei momenti insieme.