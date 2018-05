Introduzione alla narratologia

Per comprendere al meglio un testo, quest'ultimo viene diviso in sequenzee, che ne determinano il contenuto. Esistono quindi quattro tipi di sequenze: quelle narrative, in cui viene narrato quel che avviene all'interno della storia; quelle dialogiche, che contengono i dialoghi dei personaggi che fanno parte della storia; le sequenze descrittive, dove viene descritto quel che indossano i personaggi, il luogo in cui si trovano, ecc; e le sequenze riflessive, che contengono le opinioni dell'autore e dei personaggi su quel che sta accadendo nella storia. A volte le sequenze possono essere anche di tipo misto.

L'ordine dei fatti nel racconto e le alterazioni della fabula

All'interno di un testo vi sono la fabula, l'intreccio, l'analessi o flashback e la prolessi o flashfareward: la fabula è l'ordine logico e cronologico di un insieme di fatti narrati; l'intreccio è invece l'organizzazione dei fatti narrati così come è stata strutturata dall'autore e costituisce quindi l'ordine narrativo (quando l'intreccio segue l'ordine logico e cronologico, l'intreccio e la fabula coincidono); l'analessi o flashback è la ripresa di eventi cronologicamente anteriori; la prolessi o flashfareward è l'anticipazione di fatti che all'interno della storia devono ancora accadere.

Il narratore

Quando si parla di un racconto, non si può fare a meno di nominare due figure importanti, ovvero chi ha scritto il racconto (l'autore) e chi narra le vicende (il narratore). Quest'ultimo può essere interno o esterno alla storia, e può anche essere onniscente, quando conosce tutta la storia; quel che è successo, quel che sta succedendo e quel che succederà.

La pausa e la pausa narrativa

Durante la narrazione di un racconto, si possono manifestare i seguenti eventi: la pausa e la pausa narrativa. Il primo, è quando la narrazione di quel che sta accadendo nella storia viene interrotta, per narrare un qualcosa di secondario come l'infanzia di un personaggio. Invece, si parla di pausa narrativa quando si passa da una sequenza narrativa ad una di un altro tipo.