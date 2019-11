Esempi di testo espositivo

Testo espositivo

chiarezza, completezza e coerenze delle informazioni che vengono fornite;

ci deve essere una collocazione logica delle informazioni suddette che si stanno fornendo;

chiarezza del linguaggio che si sta utilizzando;

il linguaggio deve essere inerente all'argomento di cui si sta parlando;

nell'esposizione dell'argomento non devono essere presenti all'interno del testo giudizi personali, pareri, prese di posizione, in quanto questo deve essere un testo di tipo oggettivo;

talvolta i testi espositivi sono accompagnati da delle immagini aventi il fine di spiegare bene l'argomento che si sta spiegando.



Come scrivere un testo espositivo

Il testo espositivo ha principalmente la funzione di informare su un argomento, una disciplina, un avvenimento, una particolare situazione. Esso può riferirsi sia a elementi reali, sia a idee o concetti. Sono di tipo espositivo i manuali scolatici, le relazioni, i verbali ed ecc. Anche se l'obbiettivo principale è informare e non argomentare o persuadere, anche nel testo espositivo troviamo ragionamenti e spiegazioni. Il suo obiettivo è dunque fondamentalmente quello di offrire più informazioni possibili a colui che lo sta leggendo attraverso una spiegazione abbastanza accurata.L'obiettivo quindi è quello fondamentalmente di aumentare le conoscenze del lettore in relazione all'argomento di cui viene a conoscenza mediante il testo espositivo. Ovviamente un testo argomentativo deve rispondere a degli specifici aspetti che non devono essere posti in secondo piano, eccoli:Per realizzare unefficace occorre individuare bene le fonti, ossia i testi da cui prendere le informazioni. Le fonti si ricavano consultando bibliografie, ecc... Si devono naturalmente cercare le informazioni più recenti e aggiornate. Bisogna inoltre avere chiaro a che livello di profondità e complessità si vuole affrontare l'argomento,in funzione dei destinatari. Imparare a cercare nel modo corretto le fonti, a selezionare le informazioni e a confrontarle, sono competenze molto importanti, perché permettono un giudizio certo su ciò che viene svolto. La lingua di questi testi è solitamente denotativa, con ricorso anche ad un lessico tecnico e linguaggi settoriali. Ogni frase e periodi porta un'informazione precisa, connessa logicamente a ciò che precede e a ciò che segue.Molto importante è sapere leggere e interpretare bene il titolo di uno specifico testo espositivo, sapere dunque ciò di cui si sta parlando già a partire dal titolo; successivamente bisogna raccogliere tutto il materiale possibile per poterlo scrivere al meglio ovviamente stendendo una lista o elenco di ciò che si vuole scrivere mediante un testo espositivo di brutta prima; selezionare le informazioni utili all'elaborazione di un buon testo espositivo secondo quanto presente nelle istruzioni fornite dal titolo; l'organizzazione della scrittura del testo a partire da una vera e propria scaletta o schema che si vuole seguire per riuscire a scrivere un buon tema.All'interno di un testo espositivo si deve portare avanti una piccola introduzione in cui si spiega nelle linee generali un determinato concetto o tema; la descrizione dell'argomento da esporre, che si deve conoscere bene; concussione del testo.