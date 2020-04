Figure retoriche, elenco e descrizione (2)

Figure retoriche, elenco e descrizione

Antonomasia: sostituisce un nome comune con uno proprio, generalmente di un personaggio celebre per un tratto caratterizzante. Questo ragazzo è Ercole(Nel senso che è forte).Paragone: sottrae un aspetto significativo di un oggetto o soggetto attribuendolo attraverso un confronto a un altro soggetto o oggetto.Marco è puntuale come un orologio( si sottrae la puntualità dell’orologio).Similitudine: il paragone è totalmente sviluppato ma non reversibile. Come un orologio segna il tempo con precisione meccanica, così Marco arriva puntuale a ogni appuntamento.Comparazione: paragone in cui i due termini sono scambiabili producendo frasi equivalenti. Marco è più magro di Antonio = Antonio è meno magro di Luca.Metafora: trasferisce il significato di un termine o locuzione dal suo senso letterale a quello figurato, sulla base di un rapporto di somiglianza, è una similitudine abbreviata e semplificata. Le rose delle tue guance(le tue guance sono come rose).Catacresi: tipo di metafora non più percepita come tale perché entra nell’uso comune della lingua. Le gambe del tavolo.Metonimia: sostituisce un termine con un altro che abbia con il primo un rapporto di vicinanza o affinità, determina uno spostamento di significato, per cui si dice l’effetto al posto della causa e viceversa, il contenente al posto del contenuto, l’autore per l’opera, il concreto per l’astratto e viceversa:•La causa per l’effetto. Vedo il tuo dolore(il pianto).•L’effetto per la causa. Talor lasciando le sudate carte(conseguenza della fatica dello studio).•Il contenente per il contenuto. Bere un bicchiere(ciò che è dentro al bicchiere).•L’astratto per il concreto. Si è sottoposto alle domande dell’indagine(cioè degli investigatori).•Il concreto per l’astratto. Avere del fegato(coraggio).•L’autore per l’opera. Leggo Manzoni(un’opera di Manzoni)Ossimoro: neutralizza l’opposizione tra due termini di significato contrario o contraddittorio che vengono accostati fra loro; attraverso il loro accostamento, infatti, si esprime un significato diverso che annulla la loro opposizione. Affrettati lentamente( deve andare veloce ma senza sacrificare prudenza e attenzione per ciò che si compie).Iperbole: aggiunta di parole che esagerano il significato. Sono mille anni che non ti sento!Ripetizione:•Anafora: ripetizione di una o più parole all’inizio di un verso o di una frase.•Epifora: ripetizione di una o più parole alla fine di un verso o di una frase.Pleonasmo: aggiunta ridondante di un termine che logicamente è già presente nel contesto della frase. A Lucia le ho detto la verità.Antitesi: aggiunta di un significato nuovo che emerge dalla contrapposizione di due parole o espressioni dal significato opposto. Breve è la vita, e lunga è l’arte.Allegoria: sostituzione di una parola o di una frase o di un intero periodo con un altro di significato più profondo: il significato letterale viene totalmente cancellato o sostituito con quello che si intende dire realmente. La bandiera(la patria).Ironia: sostituzione di un’espressione con un’altra che dice l’esatto opposto. Ma che cattivi studenti che siete, avete fatto tutti i compiti perfettamente(bravi).Antifrasi: sostituzione del significato di un discorso per dare a intendere il contrario, spesso in modo più aggressivo ed esplicito dell’ironia. Ma che bella giornata anche oggi!(piove a dirotto).Litote: sostituzione di un termine con la negazione del suo contrario. Non male(bene).Poliptoto: uso della stessa parola a breve distanza in forme diverse.