Distinzione fonetica e fonologia

Fonetica e fonologia

La distinzione tra fonetica e fonologia è stata scoperta dalla scuola linguistica di Praga, che segue la tradizione della linguistica strutturalista, ed ha formalizzato la differenza tra allofoni e fonemi in modo strutturalista.La differenza di fonetica e fonologia si basa sul fatto che tutte le parole e suoni di una lingua possono essere rappresentati dal punto di vista fonetico ma anche fonologico; di conseguenza ci sono due tipi di trascrizioni possibili, fonetica e fonemica o fonologica.La descrizione fonetica include tutti i dettagli della pronuncia di un suono , si chiama anche la descrizione dettagliata e usa sempre le parentesi quadre. La rappresentazione fonemica o fonologica include solo dettagli contrastivi, e si chiama anche rappresentazione fonologica e usa le parentesi inclinate. Se un parlante pronuncia parola con aspirazione, la trascrizione dettagliata deve indicare questi aspetti. Parola "pane" può avere due trascrizioni, aspirazione non indicata e dove deve essere indicata, si indica con il simbolo "H" dopo il suono modificato. Il dizionario italiano normalmente non include trascrizione fonetica. Tabella dei suoni possibili dei suoni in italiano non include le varianti, gli allofoni che producono cambiamenti nel senso. Informazione non viene indicata nella tabella dei fonemi in una lingua.