Porcilaie da riproduzione

Ricoveri per fecondazione e attesa di conferma gestazione

Sale parto: sono diverse per numero e capacità, a seconda dell’ampiezza dell’allevamento de dei cicli che si vogliono applicare. in questi ambienti le scrofe vengono ricoverate dal termine della gravidanza (2-3 giorni prima del parto) fino allo svezzamento dei suinetti. Per andare incontro ai fabbisogni termici delle scrofe non sono previsti sistemi di riscaldamento dell’ambiente, mentre è indispensabile la ventilazione. Le attrezzature più usate sono le gabbie parto in struttura metallica, sollevate da terra o ricavate in box a terra. Il pavimento può essere realizzato con diversi materiali, da evitare quelli freddi nella zona riservata ai suinetti. Di solito in testata vi è una zona calda ricavata riscaldando il pavimento o con lampade a raggi infrarossi; ciò permette di creare un nido dove i suinetti si raccolgono a riposare dopo le poppate, evitando così il rischio di essere schiacciati dalla scrofa richiamati dalla fonte di calore materno. Sono previste mangiatoie e abbeveratoi da per la scrofa che per i suinetti; la possibilità di utilizzare box con lettiera permanente biocondizionata che permette di contenere la produzione di liquami.In questi ricoveri vengono portate le scrofe dopo lo svezzamento dei suinetti, o al momento dell’immissione nel ciclo produttivo se scrofette. I box per le scrofe devono essere mescolati a quelli dei verri in quanto la vista e l’odore di questi favoriscono la venuta in calore delle femmine. In questo ricovero può essere previsto un locale adibito alla monta che può avvenire libera o in travaglio; viene ormai sempre più praticata l’inseminazione artificiale. In questo ambiente è molto importante la climatizzazione per limitare l’influenza negativa che le alte temperature hanno sulla fertilità del verro e della scrofa. in alternativa è interessante prevedere dei pacchetti esterni per la ginnastica funzionale. L’alimentazione del verro può avvenire sia a terra sia in trogolo, mentre per le scrofe si fa generalmente a terra; la pavimentazione può essere in materiali diversi, prestando attenzione che non siano nocivi ai piedi.