Fattori della produzione agraria

Un tempo, i fattori fondamentali della produzione agricola erano la terra e le forze lavoro; successivamente, nei tempi più moderni si è aggiunto un terzo elemento, cioè il capitale, cioè quella parte di prodotto già ottenuto che sottratta al consumo, viene impiegata in una nuova produzione. Quindi, i fattori fondamentali della produzione agraria sono: terra, forze lavoro e capitale. Dalle diversa proporzione con cui i tre elementi vengono associati tali fattori, dipende la maggiore o la minore attività colturale e, di conseguenza, la caratteristica del sistema di coltivazione e di combinazione adottato.Il fattore terra il complesso delle materie e delle forze naturali disponibili. Il termine, però deve essere inteso n senso lato: la terra non è solo la configurazione geografica, geologica o fisico- chimica ; essa indica anche le condizioni climatologiche che hanno un’influenza diretta sullo sviluppo economico e sulla capacità produttivaIl fattore lavoro indica l’applicazione delle facoltà umane per il conseguimento della produzioneI capitali si distinguono in fondiario o di esercizio = industriale) Il capitale di esercizio, a sua volta, si divide in capitale di scorta (= capitale fisso), cioè bestiame, macchinari, mangimi, letame e circolante. Quest’ultimo è costituito dal denaro necessario per l’acquisto di concimi, sementa, anticrittogamici, per il pagamento del salario alla mano d’opera, delle imposte, ecc.Le persone economiche che concorrono alla produzione con le loro prestazioni sono:• il proprietario fondiario, a cui spetta il beneficio ricavato dal fondo• il proprietario del capitale di esercizio che ha diritto agi interessi• il lavoratore manuale o mano d’opera a cui spetta il salario• il direttore-amministrativo che ha diritto allo stipendio• l’ imprenditore a cui spetta il profitto o subisce la perdita.Queste cinque categorie di persone quasi mai sono presenti contemporaneamente nella stessa azienda agraria. A volte le varie attribuzioni sono riunite in due sole persone.