Ambienti per lo svezzamento dei suinetti

Ambienti per scrofette e verretti da rimonta

Ambienti per verri in attività riproduttiva

Ambienti per l’ingrasso

Si tratta di batterie di svezzamento, ossia gabbie, opportunamente studiare che permettono una più razionale e controllata detenzione dei giovani animali ripartiti in gruppetti, per uno svezzamento più precoce dei suinetti i quali, oltretutto, possono così superare con maggiore facilità gli inevitabili stress dello svezzamento.Le caratteristiche di questi ambienti ricalcano quelle della stabulazione all’aperto e assumono le particolarità dei ricoveri destinati alle scrofe in fase di fecondazione e gravidanza. I giovani animali, infatti, devono vivere il più possibile all’aperto e muoversi a volontà.I verri hanno le medesime necessità di movimento e di libertà delle scrofe in fase di fecondazione. Quando è possibile poi, qualche verro deve essere tenuto nelle vicinanze delle scrofe da fecondare (soprattuto delle giovani scrofe che devono venire in calore per la prima volta), perché l’odore dello stesso verro induce il calore delle femmine. In ogni caso il box del verro deve essere spazioso, riparato dalle intemperie, ben illuminato e adiacente a un paddok all’esterno abbastanza grande e dotato di zone d’ombra.I ricoveri per l’ingrasso dei suini sono generalmente dotati di una adeguata coibentazione per scongiurare notevoli variazioni della temperatura ambientale che, anche attraverso un idoneo ricambio d’aria, deve essere mantenuta sui 15°C. Gli animali sono generalmente a gruppi di 25-30 soggetti in box la cui pavimentazione in cotto è a diversi livelli, per facilitare il crearsi di zone per il riposo e per la defecazione. Alcune soluzioni costruttive prevedono che la zona di defecazione, posta a livello più basso, sia dotata di grigliato con sottostante canaletta di scolo, in altre, la stessa zona è sistemata al di fuori del locale sul lato più lungo del capannone, in una corsia entro cui è, più volte a giorno, fatto scorrere un certo quantitativo d’acqua che trascina con sé feci e urine convogliandole in cisterne poste nella parte terminale dello stesso capannone.