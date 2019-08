L’accertamento della qualità

L’accertamento è il complesso delle operazioni necessarie per controllare se la qualità della merce consegnata corrisponde a quella contrattata. Queste operazioni possono avvenire: 1) nel luogo d’origine della merce. In questo caso la merce viene sottoposta all’esame di speciali ispettori, i quali giudicano se la composizione qualitativa della partita corrisponde esattamente a quella della classe indicata nel contratto; 2) nel porto d’imbarco. In questo caso si procede al controllo delle caratteristiche essenziali della merce, e cioè provenienza, sanità, condizionamento, grado di rendimento, ecc.; 3) nel luogo di arrivo o nel porto di sbarco. In questo caso il controllo viene affidato a speciali periti, particolarmente competenti in materia. Prelevato, nei modi e nei termini prescritti, il campione, essi procedono all’esame del medesimo esponendo in una speciale perizia i risultati ottenuti. Le modalità dell’accertamento sono diverse a seconda della struttura di negoziazione indicata nel contratto. Se la merce è stata venduta su campione, l’accertamento si basa sul confronto fra la merce consegnata e il campione reale o tipo che ha servito per perfezionare il contratto. Se è stata venduta con riferimento alla clausola qualità buona media, l’accertamento avviene mediante il controllo della merce consegnata con i campioni ufficiali formati dalle associazioni competenti. Se la merce è stata venduta su descrizione, l’accertamento qualitativo avviene mediante appositi certificati, rilasciati da organi competenti. Questi certificati debbono attestare che le caratteristiche della merce corrispondono esattamente a quelle indicate nel contratto. Molte volte vengono presentati dallo stesso venditore, perché imposti dagli usi; altre volte vengono richiesti dal compratore a garanzia dell’esatto adempimento degli accordi contrattuali.