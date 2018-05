- - Tito Livio - Ercole Caco (versione - Cum regnaret rex Evander... - So Tradurre!

Versione originale in latino

Cum regnaret rex Evander, Hercules rapuit in Hiberia Gerionis armentum et cum illo in Latium pervenit.Ibi, in ipsis locis circum Tiberim sedem suam constituit, ut ex longo itinere se recrearet et comites suos. Illo tempore Latium vastabat latro Cacus, Vulcani filius, ingentis corporis et magnarum virium homo: iste Latinorum agros infestabat et armenta eorum rapiebat, in antro Aventini montis domicilium habebat et illuc suam praedam adducebat.Cum mirum armentum Herculis adfectaret, noctu, dum dominus dormit, boves eius subduxit et, ne vestigiis furtum deprehenderut, caudis in antrum suum iuvencas pertraxit.Hercules autem, dum per ea loca errat ut armentum quaereret, mugitus earum audivit et sic fraudem ipsam latronis cognovit. Tunc in speluncam venit et latronem illum clava sua necavit. Cum ita Latinorum ragionem Hercules tanto malo liberavisset, rex Evender ei aram consecravit.