Pag. 279 - Esercizio n° 574 - Latine

Traduzione all'italiano

1Salve, Cesare, coloro che stanno per morire ti salutano.

2.Delle mie cose non ti sto mandando nulla per lettera.

3.Ti sto per scrivere delle lettere.

4.I progetti del comandante stavano per giungere alle orecchie dei nemici.

5.I militari che stavano per combattere prepararono le armi.

6.Poiché le api stanno per spiccare il volo, ronzano intensamente.

7.I nemici stanno per assediare la città.

8.Che cosa stai per fare?

9.I tribuni stanno per portare una triste notizia.

10.Ciro, che era in punto di morte (stava per morire), chiamò a sé i figli.

11.Mi accingo a scrivere la guerra che il popolo romano combatté con Iugurta, re dei Numidi.

12.Metello, rivolse l'animo alla guerra che stava per combattere .

13.Leonida, esortava i suoi soldati alla battaglia nella quale erano destinati a morire

14.Gli Elvezi stanno per chiedere la pace a Cesare.

15.Gli Ateniesi stavano per abbandonare la città.

16.Serse stava per partire alla volta della Grecia.

17.Annibale, comandante dei Cartaginesi, si accinge a combattere contro i Romani.

18.Anibale giurò a suo padre che avrebbe vinto i Romani.

19.Prometto che farò ciò subito.

20. Gli allievi che sono in procinto di ascoltare il maestro, tacciono.

21.Sto per leggere il tuo libro.

22.Achille disse che presto avrebbe ucciso Ettore

23.Cesare si era offerto agli ambasciatori di aiutarli.

24.Sto per venire a Roma con i miei amici.