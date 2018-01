Pag. 207 - 410 Eutropio: Muzio Scevola - Latine

Versione originale in latino

Porsena, Etruscorum rex, Romam iam diu obsidione cingebat (1) et Romanos magnopere minis terrebat (2). Mulieres deos invocabat (3) ne Porsena urbem deleret (4). Tunc C. Mucius Scaevola, strenuus vir Romanus, vocavit (4) ad se amicos, quibus dixit: “Amici, consulimus Urbis saluti; si quis nostrum Porsenam necaverit (5), Roma salva erit”. Ipse Mucius se obtulit (6) ut Etruscorum regem occideret (7) et in castra hostium venit. Sed Porsenae scribam, non regem occidit. Rogatus cur hoc fecisset (8) respondit Porsensae: “Tuum scribam necavi, sed alii iuvenes Romani te necabunt”. Et dexteram manum combussit (9), magnum fortitudinis animi exemplum praebens (10) regi.da Eutropio