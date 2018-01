- - Macrobio: Augusto e il corvo - Latine

Versione originale in latino

Augustus victoria Actiaca revertebatur. Occurrit ei inter gratulantes corvum tenens, quem instituerat haec dicere: "Ave Caesar, victor, imperator". Miratur Caesar officiosam avem et viginti milibus nummorum emit. Exemplum sutorem pauperem sollicitavit ut corvum institueret ad parem salutationem, qui, impendio exhaustus, saepe ad avem non respondentem dicere solebat: "Opera et impensa periit". Aliquando, tamen, corvus coepit dicere dictatam salutationem. Itaque, cum quodam die Augustus transiretet eam salutationem audivisset, respondit: "Satis talium salutatorum domi habeo". Tum corvo superfuit memoria verborum et illa verba, quibus dominus queri solebat, addidit: "Opera et impensa periit". Ad quod Caesar risit emique avem iussit plurimo.Da Macrobio