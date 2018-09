Test Professioni Sanitarie 2018: domande, risposte, soluzioni - LIVE

Così come stabilito dal decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, il test Professioni Sanitarie 2018 si svolge oggi 12 settembre in contemporanea a livello nazionale. Skuola.net segue in tempo reale tutte le notizie e fornisce in anteprima indiscrezioni sulle prove di ammissione.





Ore 9:30

Test Professioni Sanitarie 2018: quesiti, tempo e punteggio

Test Professioni Sanitarie 2018: i posti disponibili

- Traffico in tilt nelle prime ore della mattinata presso le principali università. La carica degli aspiranti professionisti della salute è ormai partita. Si parla di circa 75mila candidati 23.487 posti nelle 721 sedi dei 409 corsi di laurea per le 22 professioni sanitarie. Il rapporto delle domande per un posto (D/P) è pari a 3,2 medio fra le 22 professioni (fonte dati Sole24Ore Sanità), con grosse differenze tra i diversi corsi. Si stima che per entrare a Fisioterapia la media sia di 1 posto ogni 12,9 partecipanti. Per infermieristica il rapporto è di circa 1 posto ogni 1,5.Il tempo messo a disposizioni per i candidati al test Professioni Sanitarie 2018 sarà didurante i quali dovranno rispondere ad un questionario composto daCosi come specificato negli allegati del decreto ministeriale, per essere ammesso ai corsi di Professioni Sanitarie ècon particolari attinenze all’ambito letterario, storico- filosofico, sociale ed istituzionale, nonché della capacità di analisi su testi scritti di vario genere e da attitudini al ragionamento logico-matematico. Peraltro, le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i Programmi Ministeriali, soprattutto in vista degli Esami di Stato e che si riferiscono anche alle discipline scientifiche della. Le domande si suddividono in questo modo:2 quiz di cultura generale20 quiz di logica18 quiz di biologia12 quiz di chimica8 quiz di fisica e matematica.Per quanto riguarda ilinvece, ecco come funziona:Per ogni risposta corretta ti verrà assegnato un punteggio di +1,5Per ogni risposta non data ti verrà assegnato un punteggio di 0Per ogni risposta errata ti verrà assegnato un punteggio di -0,4., distribuiti tra le varie università italiane. Eccoli

Classe SNT/1

Infermieristica: 14.758

Ostetricia: 792

Infermieristica pediatrica: 159

Classe SNT/2

Podologia: 115

Fisioterapia: 2045

Logopedia: 756

Ortottica e assistenza oftalmologica: 222

Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva: 337

Tecnica della riabilitazione psichiatrica: 354

Terapia occupazionale: 200

Educazione professionale: 674

Classe SNT/3

Tecniche audiometriche: 60

Tecniche di laboratorio biomedico: 762

Tecnica di radiologia per immagini e radioterapia: 736

Tecniche di neurofisiopatologia: 120

Tecniche ortopediche: 162

Tecniche audioprotesiche: 304

Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare: 173

Igiene dentale: 659

Dietistica: 344

Classe SNT/4

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro: 679

Assistenza sanitaria: 372

Test Professioni Sanitarie 2018: graduatoria

Test Professioni Sanitarie 2018: i diversi tipi di graduatoria

Test Professioni Sanitarie 2018: consigli per il giorno prima del test

Test Professioni Sanitarie 2018: cosa fare dopo il test

Se per le altre facoltà a numero chiuso viene stilata una graduatoria a livello nazionale, per Professioni Sanitarie questo non avviene. Spetta infatti alle singole Università farlo. Se sei un candidato aspirante infermiere, ostetrica, logopedista ecc,I tempi e i modi di pubblicazione quindi variano da ateneo ad ateneo, di conseguenza anche le scadenze delle immatricolazioni.Per quanto riguarda quest’ultima modalità,Il singolo ateneo quindi compila diverse graduatorie per ogni corso di laurea. In questo modo se si ottiene un punteggio alto hai più possibilità di entrare nel corso di laurea che ha indicato come prima opzione.di ingresso professioni sanitarie.seguendo l'ordine di preferenza indicato al momento dell'iscrizione. Questo tipo di graduatoria tende a premiare il punteggio finale e dà pari probabilità di entrare per le preferenze indicate.Vista l’importanza dell’appuntamento, ricorda che è il primo passo per realizzarti a livello professionale, ti conviene organizzarti per bene.informati su eventuali scioperi del trasporto locale, e ricorda che non sarei certo l’unico a fare un determinato percorso quindiTra le poche cose che porterai con te, deve esserci assolutamente il tuoInoltre dovrai avere con te laE’ consigliabile poi avere con sé anche un orologio, tenere sotto controllo il tempo è fondamentale.Dopo aver terminato il testTi ricordiamo infatti che a differenze di altre facoltà a numero chiuso come Medicina o Architettura ad esempio, il test non viene pubblicato. Inoltre essendo le graduatorie a livello locale e non nazionale, anche