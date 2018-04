Test ingresso Luiss 2018: date, domande, punteggi e tutto sull'ammissione

La prova per l’ammissione all’anno accademico 2018/2019 della Luiss avrà luogo giovedì 19 aprile 2018 alle ore 15.00 a Roma e in altre 25 città italiane in diverse sedi. Per iscriversi alla prova bisognerà procedere online esclusivamente attraverso il sito internet dell’ateneo a partire dal 19 gennaio 2018 entro e non oltre il 16 aprile 2018 entro le 17.00.

Test di ammissione Luiss 2018 del 19 aprile

Economia e management , 550 posti disponibili

, 550 posti disponibili Giurisprudenza , 450 posti disponibili

, 450 posti disponibili Scienze politiche, 150 posti disponibili

Management and Computer Science , 40 posti disponibili

, 40 posti disponibili Economics and Business , 120 posti disponibili

, 120 posti disponibili Scienze politiche – Politics Phylosophy and Economics, 90 posti disponibili

Requisiti di accesso e domanda

Essere iscritti all’ultimo anno di scuola secondaria superiore e conseguire il diploma di scuola secondaria superiore nell’anno scolastico 2017-2018

Essere già in possesso del diploma di scuola secondaria superiore

In alternativa, essere in possesso di un titolo di studio straniero conseguito in Italia o all’estero

Carta di credito

Presso le banche UniCredit S.p.A. sul tutto il territorio nazionale presentando l’apposito modulo compilato a nome del candidato

Solo per i titolari di un conto UniCredit mediante addebito in CC

Documento di identità e codice fiscale del candidato

Indirizzo mail dell’istituto scolastico di provenienza

Copia in formato PDF del certificato SAT/ACT/ECDL (se in possesso)

Svolgimento del test, punteggio e graduatorie

Compilando la domanda di partecipazione al test di ingresso gli studenti dovranno scegliere il corso di laurea per il quale vogliono partecipare alla prova tra iInoltre i candidati potranno fare domanda di ammissione per i(il cui test sarà svolto in inglese):Ilai vari corsi sarà unico,indipendentemente dal corso di laurea scelto dal candidato.Per partecipare al test di ammissione alla Luiss bisogna:Per portare a compimento con successo la compilazione della domanda per il test di ingresso è necessario aver precedentemente versato laditramite:Oltre al pagamento della quota ogni candidato dovrà munirsi dellaper la compilazione online composta da:Il test di ammissione unico ha uno svolgimento diper un totale dia risposta multipla tra le quali il candidato potrà selezionarne una soltanto.

Le domande saranno così suddivise:



70% di tipo psico-attitudinale , che mirano a valutare l’abilità di ragionamento

, che mirano a valutare l’abilità di ragionamento 30% su materie specifiche, che valutino le conoscenze acquisite durante gli studi alle scuole superiori (nello specifico: matematica, letteratura italiana, storia, inglese)

1 punto per ogni risposta giusta

per ogni -0,25 punti per ogni risposta sbagliata

per ogni 0 punti per ogni risposta non data o multipla

Le domande verranno così valutate:Saranno pubblicatee verranno determinate al 100% dal punteggio del test espresso in centesimi e comprensivo di eventuali bonus. Il corso di laurea scelto per concorrere può essereinoltrando un’apposita richiesta di modifica online. Saranno considerati ammessi tutti i candidati, in ordine di graduatoria, fino a copertura del numero previsto per ogni singolo corso di laurea.