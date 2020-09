Risultati Professioni Sanitarie 2020: tutti gli atenei

Soluzioni test professioni sanitarie 2020

Risultati Professioni Sanitarie 2020 Chieti-Pescara D'annunzio

Risultati Professioni Sanitarie 2020 L'Aquila

Risultati Professioni Sanitarie 2020 Catanzaro

Risultati Professioni Sanitarie 2020 Napoli Vanvitelli

Risultati Professioni Sanitarie 2020 Federico II Napoli

Risultati Professioni Sanitarie 2020 Salerno

Risultati Professioni Sanitarie 2020 Bologna

Risultati Professioni Sanitarie 2020 Ferrara

Risultati Professioni Sanitarie 2020 Modena e Reggio Emilia

Risultati Professioni Sanitarie 2020 Parma

State cercando? Quello che vi serve sapere è che ogni ateneo redige e pubblica la graduatoria per ogni corso di laurea in autonomia. Per questo non esiste una data unica - come succede invece per i corsi ad accesso programmato nazionale -Per legge, tuttavia, non dovrebbero passare più di 15 giorni dalla data del test di ammissione, quest'anno svolto l'8 settembre.Skuola.net ha analizzato i bandi di tutti gli atenei e vi riportaEccoli di seguito.Guarda anche:Le soluzioni del questionario del test professioni sanitarie 2020 vengono pubblicate, qualora disponibili, dalle università una volta concluso il test.Alcuni atenei si affidano al consorzio CINECA per la realizzazione della prova: in questo caso, le domande potrebbero essere le stesse in tutte queste sedi. Per sapere se la vostra sede si affida al CINECA, vi basterà controllare sul bando che regola il test per l'accesso ai corsi di laurea per le professioni sanitarie della vostra università. Qualora uno degli atenei CINECA pubblicasse quindi il questionario risolto, potrebbe corrispondere a quello degli altri che si affidano al consorzio.Quando: entro il giorno 21 settembre 2020.Quando: Non ancora indicato dall’ateneo. Sarà pubblicato un avviso di pubblicazione della graduatoria.Quando: Non ancora indicato dall’ateneo.Quando: entro il 23 settembre 2020Quando: entro il 24 settembre 2020Quando: Entro i 5 giorni successivi dall’espletamento della prova.Quando:Il giorno 23 settembre 2020Quando: 18 settembre 2020Quando: Entro il 18 settembre 2020Quando: prima del 25 settembre (termine immatricolazioni)