Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018, tutti gli atenei: date e link

Ogni ateneo redige e pubblica la graduatoria per ogni corso di laurea in autonomia. Per questo non esiste una data unica - come succede invece per i corsi ad accesso programmato nazionale - ma ogni sede universitaria sceglie un proprio termine per la pubblicazione. Per legge, tuttavia, non dovrebbero passare più di 15 giorni dalla data del test di ammissione, quest'anno svolto il 12 settembre.

State cercando i risultati e le graduatorie per la vostra università del test di Scienze della Formazione Primaria 2018?

Skuola.net ha analizzato i bandi di tutti gli atenei e vi riporta le date e i link per trovare la graduatoria e i risultati del test. Eccoli di seguito.

Graduatoria scienze della Formazione 2018: tutti gli atenei

Quando: 26 Settembre 2018Dove: albo ufficiale dell’ateneo sul sito www.unito.it

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Valle D'aosta

Quando: 12 settembre 2018

Dove: http://www.univda.it/context_bandi.jsp?id_link=1095&area=6&id_context=5674

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Milano Bicocca

Quando: 17 Settembre 2018

Dove: https://www.unimib.it/sites/default/files/no-index/noindex-ammissione-corsi/graduatoria_in_ordine_di_posizione_scienze_della_formazione_primaria.pdf



Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Bergamo

Quando: 21 Settembre 2018

Dove: https://lm-sfp.unibg.it/sites/cl33/files/avvisi/ammessi_e_idonei.pdf

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Padova

Quando: 24 Settembre 2018.

Dove: http://www.unipd.it/graduatorie-ammissione



Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Udine

Quando: 20 Settembre 2018

Dove: https://www.uniud.it/it/didattica/graduatorie/area-umanistica-formazione/formazione-primaria



Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Genova

Quando: Entro Il 25 settembre 2018

Dove: https://servizionline.unige.it/studenti/iscriversialluniversita/grad

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Bologna

Quando: 19 Settembre 2018

Dove: http://www.studenti.unibo.it/

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Modena Reggio Emilia

Quando: Entro 21/09/2018

Dove: http://www.unimore.it/bandi/stulau-grad.html

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Firenze

Quando: Entro 15 giorni dal test

Dove: https://ammissioni.unifi.it/enter/

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Pisa

Quando: 21 Settembre 2018

Dove: https://matricolandosi.unipi.it/scienze-della-formazione-primaria/

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Perugia

Quando: 14 Settembre 2018

Dove: https://www.unipg.it/didattica/procedure-amministrative/accesso-corsi-numero-programmato/corsi-di-laurea?layout=concorso&idConcorso=12103

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Macerata

Quando: 20 Settembre 2018

Dove: http://sfbct.unimc.it/it/dipartimento/bandi/bando-studenti

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Urbino

Quando: Entro il 24 Settembre 2018

Dove: https://www.uniurb.it/it/portale/distum.php?mist_id=17100&lang=IT&tipo=DISTUM&page=2104&recordID=5641

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Roma Sapienza

Quando: 21 Settembre 2018

Dove:https://corsidilaurea.uniroma1.it/sites/default/files/offertaformativa/documenti_ufficiali/2018/162/30040_30040_g.pdf



Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Roma Tre

Quando: 24 settembre 2018

Dove: Online nell’area riservata sul sito di ateneo

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 L'Aquila

Quando: 24 Settembre 2018

Dove: http://www.univaq.it/section.php?id=1670&idcorso=961



Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Molise

Quando: 20 Settembre 2018

Dove: https://www.unimol.it/wp-content/uploads/2018/07/allegato-2-2.pdf

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Salerno



Quando: 24 Settembre 2018Dove: https://web.unisa.it/didattica/immatricolazioni/bandi/corsi-laurea-magistrale-ciclo-unico

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Bari

Quando: 3 Ottobre 2018

Dove: https://www.uniba.it/didattica/numero-programmato/2018-2019/scienze-della-formazione-primaria

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Salento

Quando: 24 Settembre 2018

Dove: https://www.unisalento.it/ e https://www.formazionescienzesociali.unisalento.it/



Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Basilicata

Quando: Entro 15 Giorni Dalla Prova

Dove: http://oldwww.unibas.it/albo/albo.html e http://portale.unibas.it/site/home/studenti/corsi-ad-accesso-programmato.html

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Calabria

Quando: 25 Settembre 2018

Dove: http://www.unical.it/portale/portaltemplates/view/view.cfm?83897

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Mediterranea Reggio Calabria

Quando: 21 Settembre 2018



Dove: https://www.unirc.it/didattica/scienze_formazione_primaria.php

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Palermo

Quando: 19 Settembre 2018

Dove:http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeperladidatticaeglistudenti/decreti_commissioni_graduatorie/

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Cagliari

Quando: entro Il 20 Settembre

Dove: http://facolta.unica.it/studiumanistici/2018/09/19/scienze-della-formazione-primaria-graduatoria-a-a-2018-19/

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Verona

Quando: 21 Settembre

Dove: http://www.dsu.univr.it/?ent=iscrizionecs&cs=792