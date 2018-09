Graduatoria Scienze della Formazione Primaria 2018 per ogni ateneo: elenco completo

Eccoci qui, ci siamo! Anche gli studenti che hanno sostenuto il test di Scienze della Formazione Primaria 2018 stanno per avere la risposta tanto attesa. E Skuola.net, che è sempre con voi, è pronta a fornirvi la lista di tutti i link utili per essere sempre aggiornati sulla graduatoria di Scienze della Formazione Primaria 2018.

Graduatorie di Scienze della Formazione Primaria 2018: quando escono e dove trovarle

Graduatoria scienze della Formazione 2018: tutti gli atenei

Ecco qui di seguito la lista dei link per accedere alle graduatorie e tutto con le date di uscita, i punteggi

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Valle D'aosta

Quando: 12 settembre 2018

Dove: http://www.univda.it/context_bandi.jsp?id_link=1095&area=6&id_context=5674

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Milano Bicocca

Quando: 17 Settembre 2018

Dove: https://www.unimib.it/sites/default/files/no-index/noindex-ammissione-corsi/graduatoria_in_ordine_di_posizione_scienze_della_formazione_primaria.pdf



Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Bergamo

Quando: 21 Settembre 2018

Dove: https://lm-sfp.unibg.it/sites/cl33/files/avvisi/ammessi_e_idonei.pdf

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Padova

Quando: 24 Settembre 2018.

Dove: http://www.unipd.it/graduatorie-ammissione



Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Udine

Quando: 20 Settembre 2018

Dove: https://www.uniud.it/it/didattica/graduatorie/area-umanistica-formazione/formazione-primaria



Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Genova

Quando: Entro Il 25 settembre 2018

Dove: https://servizionline.unige.it/studenti/iscriversialluniversita/grad

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Bologna

Quando: 19 Settembre 2018

Dove: http://www.studenti.unibo.it/

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Modena Reggio Emilia

Quando: Entro 21/09/2018

Dove: http://www.unimore.it/bandi/stulau-grad.html

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Firenze

Quando: Entro 15 giorni dal test

Dove: https://ammissioni.unifi.it/enter/

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Pisa

Quando: 21 Settembre 2018

Dove: https://matricolandosi.unipi.it/scienze-della-formazione-primaria/

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Perugia

Quando: 14 Settembre 2018

Dove: https://www.unipg.it/didattica/procedure-amministrative/accesso-corsi-numero-programmato/corsi-di-laurea?layout=concorso&idConcorso=12103

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Macerata



Quando: 20 Settembre 2018Dove: http://sfbct.unimc.it/it/dipartimento/bandi/bando-studenti

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Urbino

Quando: Entro il 24 Settembre 2018

Dove: https://www.uniurb.it/it/portale/distum.php?mist_id=17100&lang=IT&tipo=DISTUM&page=2104&recordID=5641

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Roma Sapienza

Quando: 21 Settembre 2018

Dove:https://corsidilaurea.uniroma1.it/sites/default/files/offertaformativa/documenti_ufficiali/2018/162/30040_30040_g.pdf



Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Roma Tre

Quando: 24 settembre 2018

Dove: Online nell’area riservata sul sito di ateneo

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 L'Aquila

Quando: 24 Settembre 2018

Dove: http://www.univaq.it/section.php?id=1670&idcorso=961



Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Molise

Quando: 20 Settembre 2018

Dove: https://www.unimol.it/wp-content/uploads/2018/07/allegato-2-2.pdf

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Salerno

Quando: 24 Settembre 2018

Dove: https://web.unisa.it/didattica/immatricolazioni/bandi/corsi-laurea-magistrale-ciclo-unico

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Bari

Quando: 3 Ottobre 2018

Dove: https://www.uniba.it/didattica/numero-programmato/2018-2019/scienze-della-formazione-primaria

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Salento

Quando: 24 Settembre 2018

Dove: https://www.unisalento.it/ e https://www.formazionescienzesociali.unisalento.it/



Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Basilicata

Quando: Entro 15 Giorni Dalla Prova

Dove: http://oldwww.unibas.it/albo/albo.html e http://portale.unibas.it/site/home/studenti/corsi-ad-accesso-programmato.html

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Calabria

Quando: 25 Settembre 2018

Dove: http://www.unical.it/portale/portaltemplates/view/view.cfm?83897

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Mediterranea Reggio Calabria

Quando: 21 Settembre 2018

Dove: https://www.unirc.it/didattica/scienze_formazione_primaria.php

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Palermo

Quando: 19 Settembre 2018

Dove:http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeperladidatticaeglistudenti/decreti_commissioni_graduatorie/

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Cagliari

Quando: entro Il 20 Settembre

Dove: http://facolta.unica.it/studiumanistici/2018/09/19/scienze-della-formazione-primaria-graduatoria-a-a-2018-19/

Graduatoria Scienze Formazione Primaria 2018 Verona

Quando: 21 Settembre

Dove: http://www.dsu.univr.it/?ent=iscrizionecs&cs=792



Test di ingresso Scienze della Formazione Primaria 2018: domande, iscrizioni e scadenze

Il punteggio del test di Scienze della Formazione Primaria 2018

Il test di ingresso a Scienze della Formazione primaria deve sì, seguire tutte le indicazioni date nel bando del Ministero, ma può essere organizzato da ogni università. Ciò significa che ogni ateneo rispetta la struttura del test stabilita dal ministero ma anche che sta ad ogni università stabilire le modalità e tutto ciò che concerne iscrizioni e scadenze. Secondo il regolamento verrà ammesso in graduatoria ogni candidato che otterrà un punteggio minimo. Il test è composto da domande e ogni risposta corretta vale punti mentre ogni risposta errata ne vale meno. Al test possono essere sommati altri eventuali punti per le competenze linguistiche, soprattutto se attestate da Enti certificatori competenti.

Nello specifico, per ogni livello riconosciuto si otterrà il seguente punteggio:

B1, 3 punti

B2, 5 punti

C1, 7 punti

C2, 10 punti

Test di Scienze della Formazione Primaria 2018: la graduatoria

Per quanto riguarda la graduatoria, sarà ammesso in ogni caso un numero di candidati non superiore al numero di posti indicati sul bando. In caso di parità, prevale in ordine decrescente il punteggio che il candidato ha ottenuto con le soluzioni, rispettivamente, di quesiti di competenza linguistica e ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e geografia, cultura scientifico-matematica. Nel caso in cui la situazione di parità dovesse ancora continuare, prevalerà il candidato che ha ottenuto il punteggio più alto all'esame di maturità e, in caso di ulteriore parità, avrà il posto il candidato più giovane. La graduatoria non potrà essere integrata con altri candidati ammessi, anche nel caso in cui dovesse essere formata da un numero inferiore di candidati rispetto a quelli che sono i posti disponibili. Non sono consentite, inoltre, ammissioni in soprannumero.