Test Veterinaria 2018: numero di iscritti per ogni ateneo

La settimana prossima avrà luogo il temuto test d’ingresso per il corso di laurea di Veterinaria 2018. Esattamente il 5 settembre 8.136 studenti si cimenteranno nella prova d’ammissione a questo corso. Anche quest’anno la lotta sarà molto dura, infatti i posti sono davvero pochi per il numero d’iscritti così alto. Il Miur ha messo a disposizione in totale 759 posti suddivisi in vari atenei. La situazione è critica per gli aspiranti veterinari; gli ammessi saranno circa 1 su 10 studenti. Ma andiamo a scoprire qual è il numero di posti complessivo e il numero di iscritti per ogni ateneo, per fare più chiarezza sulle possibilità di ammissione.

Test Veterinaria 2018: numero di iscritti per ogni università

Non è facile conoscere il numero esatto di iscritti che ogni università ha ricevuto, poiché non tutti gli atenei rendono pubblica questa informazione. Così noi di Skuola.net abbiamo chiestoAnche se c’è da considerare che questi dati si riferiscono ai candidati che faranno il test in quella data sede, cioè che quindi l’hanno indicata come prima scelta al momento dell'iscrizione, e non sono però contate le altre preferenze.ecco cosa è venuto fuori dalla comparazione tra le richieste di iscrizione al corso di laurea di Veterinaria e i posti effettivi messi a disposizione da ogni università.

Leggi qui le informazioni ufficiali del Miur sul test di Veterinaria 2018 >>

Università degli Studi di BARI ALDO MORO

Università degli Studi di BOLOGNA

Università degli Studi di CAMERINO

Università degli Studi di MESSINA

Università degli Studi di MILANO

Università degli Studi di NAPOLI FEDERICO II

Università degli Studi di PADOVA

Università degli Studi di PARMA

Università degli Studi di PERUGIA

Università degli Studi di PISA

Università degli Studi di SASSARI

Università degli Studi di TERAMO

Università degli Studi di TORINO

Iscritti al test Veterinaria 2018: 499Posti disponibili complessivi: 47Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 10Iscritti al test Veterinaria 2018: 787Posti disponibili complessivi: 77Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 10Iscritti al test Veterinaria 2018: 133Posti disponibili complessivi: 40Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 3Iscritti al test Veterinaria 2018: 603Posti disponibili complessivi: 40Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 14Iscritti al test Veterinaria 2018: 1255Posti disponibili complessivi: 83Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 14Iscritti al test Veterinaria 2018: 918Posti disponibili complessivi: 61Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 14Iscritti al test Veterinaria 2018: 959Posti disponibili complessivi: 68Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 14Iscritti al test Veterinaria 2018: 389Posti disponibili complessivi: 47Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 8Iscritti al test Veterinaria 2018: 495Posti disponibili complessivi: 56Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 9Iscritti al test Veterinaria 2018: 613Posti disponibili complessivi: 56Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 11Iscritti al test Veterinaria 2018: 304Posti disponibili complessivi: 40Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 8Iscritti al test Veterinaria 2018: 446Posti disponibili complessivi: 51Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 9Iscritti al test Veterinaria 2018: 735Posti disponibili complessivi: 93Rapporto Posti disponibili/iscritti : 1 ogni 8