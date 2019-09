Punteggio minimo test veterinaria: graduatoria

Bari: 35,2

Bologna: 39,2

Camerino: 35,3

Messina: 35,3

Milano: 41,6

Napoli Federico II: 35,6

Padova: 40,3

Parma: 39,2

Perugia: 37,2

Pisa: 38,2

Sassari: 36

Teramo: 37

Torino: 38,3

Ilsi svolge il 4 settembre, e tutti i candidati si impegneranno a ottenere almeno. Infatti, in base al punteggio sono stilate le graduatorie nazionali e da questo dipende l’immatricolazione alla facoltà. Per ogni risposta esatta, vengono assegnati 1,5 punti; per ogni risposta sbagliata, vengono tolti 0,4 punti; per ogni risposta non data, non viene assegnato alcun punto.La prima cosa da sapere sulè che bisogna aver ottenuto almeno 20 puntie potersi giocare uno dei posti disponibili tra le sedi selezionate come preferite al momento dell'iscrizione al test. Al di sotto dei 20 punti, quindi, si è automaticamente fuori. Al di sopra di essi, invece, il punteggio ottenuto viene messo in graduatoria con quello degli altri partecipanti, e chi ha ottenuto più punti si piazza più in alto.A tentare il test di veterinaria 2019 saranno 7.780 candidati, in riduzione rispetto a un anno fa quando erano 8.136. I posti disponibili sono 759, per cui il test è molto selettivo: entrerà in pratica 1 su 10. Questo avrà sicuramente un'influenza, anche se molto varia a seconda della sede universitaria scelta.Sarà possibilesolo al momento della pubblicazione dei risultati e della graduatoria. Tuttavia possiamo farci un'idea di come sia andata l'anno scorso e quale sia stato. Infatti, a seconda di quanto sia "richiesta" una sede e dai posti disponibili, la situazione può variare di molto in ogni ateneo.Le cose, inoltre, quest’anno potrebbero cambiare ea seconda dei risultati ottenuti. Ricordiamo infatti che la struttura del test è variata rispetto allo scorso anno, e comprende un maggior numero di quesiti di cultura generale (da 2 a 12) e una riduzione di quelli di logica (da 20 a 10).Punteggio minimo 2018: