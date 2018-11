Test medicina o test professioni sanitarie? Quali differenze

Entrambi sono corsi di Laurea a numero chiuso, quindi entrambi prevedono il superamento di un test di accesso. Scegliere tra medicina o professioni sanitarie è il cruccio di molti studenti. In effetti sono due corsi molto affascinanti e ambiti da tutti e non è raro che le future matricole provino entrambi i test per togliersi tutti i sassolini dalle scarpe. Quali sono però le differenze tra i due corsi di laurea?

Test medicina o test professioni sanitarie? Gli sbocchi professionali

Test medicina o test professioni sanitarie? Le materie da studiare

Controllare glidei corsi di laurea è una buona strategia, in modo da assicurarsi una certezza un futuro lavorativo. Entrambe le scelte comunque garantiscono ottime possibilità per dopo. Secondo le classifiche stilate dagli istituti nei vari anni le Professioni sanitarie più gettonate sono Fisioterapia , Infermieristica, Logopedia, Podologia.. Ma quali saranno le materie da affrontare nei diversi corsi di laurea?Gli argomenti da affrontare per gli studenti di medicina durante gli anni sono: anatomia, biologia, biochimica, patologia, genetica , epidemiologia.

- Professioni sanitarie:

Ovviamente in questo caso dipende dal corso di laurea che si sceglie di intraprendere. Ecco quali si potranno intraprendere:

