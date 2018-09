Test Medicina 2018, i commenti sui social: test difficile

Così come accade per l’esame di Maturità, anche il Test d’ingresso di Medicina diventa un vero e proprio evento social. In tanti, amici e genitori degli aspiranti medici in primis, hanno voluto infatti 'cinguettare', augurando buona fortuna ai loro cari impegnati nel test, affidando così a Twitter lo stato d'animo di questo momento. Ma non mancano tweet degli stessi candidati che, usciti dall'aula, hanno voluto raccontare l'esperienza e commentarla.

Test di Medicina 2018, indiscrezioni social: test difficile

non so voi ma io ho trovato difficile il test di medicina — day6 • sewoon (@xstyleslips) 4 settembre 2018

Ma cos'era questo test...#Medicina — I'm the sun (@alessiab_hunt) 4 settembre 2018

Test di Medicina: commenti prima di entrare

Presentava alcune difficoltà il test di medicina 2018 secondo i candidati che, appena usciti dall'aula, hanno commentato su twitter le loro impressioni. Ecco le loro testimonianze:Anche prima di entrare in aula per sostenere la prova, si sono concessi un ultimo momento social

Test Medicina 2018: i pessimisti

Nonostante il desiderio di indossare il camice bianco sia tanto, tra i candidatiPrima ancora di trovarsi di fronte al test, ha manifestato tutta la sua negatività per quanto riguarda l’esito. Insomma non certo un atteggiamento proficuo. Tra questi però c’èuna bevuta per dimenticare sembra la soluzione migliore!

Se, per qualche grazia divina, dovessi passare il test di Medicina ho intenzione di festeggiare con una sbronza colossale, se non dovessi passarlo prenderei una sbronza ancora più colossale per consolarmi, quindi in sostanza l'unica certezza è, anche in questo caso, l'alcol. — Ilaria • (@serendipilou) 3 settembre 2018

Vi spiego anche se non vi frega. Devo fare i test di medicina e architettura con la consapevolezza di non passare e non superarli. E non voglio che qualcuno mi dica 'ma che ce la fai' perché obiettivamente non posso farcela e la cosa è frustrante. — Alexandra (@discovnnected) 2 settembre 2018

Test Medicina 2018: gli ansiosi

il mio amico sta facendo il test d'ingresso per medicina, sono in ansia per lui spero tanto che lo passi, se lo merita — ♡⃛ (@BANGTAVN) 4 settembre 2018

Questo test di medicina è un’ansia, vi prego

Sia il mio ragazzo che mia cugina lo stanno RI-provando in questo momento e io tutta questa ansia per due anni di fila non so se posso sopportarla — valentine (@lilacoloredgirl) 4 settembre 2018

tipo che non faccio altro che pensare alla mia migliore amica che sta facendo il test per medicina da tipo quando mi sono svegliata — swarkles (@heroinzain) 4 settembre 2018

