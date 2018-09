L’università di Padova è una delle più ambite dalle matricole quando si parla di Medicina e Chirurgia. Per questo l’attesa delle graduatorie dei test d’ingresso medicina 2018 coinvolge tantissimi studenti, che il 4 settembre hanno svolto i quiz proprio nella città veneta, indicata come prima scelta per conseguire la laurea magistrale in Medicina o in Odontoiatria. Per loro un primo banco di prova ci sarà il 18 settembre, quando verrà pubblicato l’elenco con i punteggi (anonimi) delle prove d’accesso per l’anno accademico 2018/2019. In realtà si tratta solo di un lungo elenco di codici con a fianco un numero. Ma potrebbe essere già una prima indicazione di come sono andati test.





Risultati test medicina 2018 Padova: dove trovare l’elenco

Risultati medicina 2018 Padova: la graduatoria anonima

Per conoscere il proprio risultato, anche i ragazzi che hanno partecipato ai quiz per l’università degli studi di Padova dovranno- che gestisce tutte le procedure per le facoltà ad accesso programmato – inserendo le proprie credenziali (indirizzo mail e password). Solo così si potrà, che però non saranno messi in ordine di punteggio ma(quelli impressi sull’etichetta consegnata a tutti i candidati il giorno della prova, da attaccare sulla scheda anagrafica).A fianco di ogni codice etichetta ci sarà. Difficile, con in mano questo poco materiale, capire se ci si potrà iscrivere alla facoltà di medicina dell’università di Padova. Al massimo. Per avere risposte più certe si dovranno attendere i passaggi successivi, su tutti l’uscita della, suddivisa per ateneo, che verrà pubblicata solamente il