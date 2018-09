Test Medicina e Odontoiatria 2018: idonei in calo, “bocciato” 1 su 3

Un test “difficile” quello di Medicina e Odontoiatria 2018. I candidati (59.743 partecipanti, su 67.005 iscritti) lo avevano detto subito, sfogandosi sui social network appena usciti dalle aule. Un sondaggio di Skuola.net, poi, su circa 500 aspiranti medici al termine delle prove, ha rivelato che oltre la metà degli studenti – 56% - lo ha giudicato più impegnativo del previsto. Ora arriva la conferma: con la pubblicazione dei punteggi anonimi da parte del Miur (per la graduatoria nazionale è ancora presto, bisogna aspettare ottobre) e il relativo comunicato stampa ministeriale, scopriamo che circa ben 1 su 3 dei candidati ha ottenuto un punteggio inferiore a 20, e sarà quindi escluso dalla graduatoria.

Test Medicina 2018, un test difficile

I migliori del test di medicina 2018

Per farsi un’idea, basti pensare che. Nel 2016,Quest’anno la quota degli idonei crolla al 67,7%. Ma non è l’unico valore a scendere, quest’anno. Il punteggio medio nazionale registrato fra coloro che sono risultati idonei al test di medicina 2018 è stato di 35,67, contro i 44,68 del 2017 e i 48,36 del 2016. Inutile dire che il punteggio più alto raggiunto dagli aspiranti camici bianchi, in questa tornata di test, è nettamente inferiore a quello degli scorsi anni. Il “più bravo” (o i più bravi, in caso di parimerito) ha ottenuto 84,3 punti (a Verona): poco in confronto agli 88,5 del migliore del 2017 (a Milano) e ai 90 di ben 9 candidati nel 2016Insomma, è stato. Nonostante questo, c’è stato chi ha brillato. Se a Verona è stato registrato il punteggio più alto,. Ma anche altre università si sono distinte con buone performance:Adesso, alle aspiranti matricole non resta che aspettare qualche settimana per scoprire il proprio destino. I risultati nominali saranno pubblicati il 28 settembre e la graduatoria nazionale di merito nominativa sarà pubblicata il 2 ottobre.