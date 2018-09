Risultati test Medicina 2018: punteggi e graduatoria per ogni ateneo

Il 18 settembre è una data molto importante per i candidati del test di medicina 2018, in quanto verranno pubblicati i risultati del test medicina 2018. Non si tratta ancora della graduatoria nazionale test di medicina nominativa, e i partecipanti non potranno consultare il proprio questionario nell'area personale di Universitaly. I risultati pubblicati in forma anonima proprio il 18 settembre consentono tuttavia di scoprire qual è il punteggio assegnato alla vostra prova, scoprire se siete idonei e calcolare quante speranze avete di passare.



, e non ordinati per punteggio. Nel documento, ogni punteggio sarà assegnato al corrispondente codice di identificazione che ogni candidato ha ricevuto al momento di svolgere il test. Come accennato, in questo modo ci si può fare un'idea del posizionamento, ma per sapere se si sarà effettivamente assegnati o prenotati alla sede scelta bisognerà aspettare la pubblicazione della graduatoria nazionale., come stabilito dal Miur, vengono pubblicati il 18 settembre sull'area riservata del sito Universitaly.it.Come accennato,dal Miur non sono nominativi e non corrispondono alla graduatoria nazionale, che stabilirà chi è assegnato o prenotato alle sedi universitarie.Ma quali sono le altre date da ricordare a questo punto?Il 18 settembre, con la pubblicazione dei, si potrà comunque prendere visione del proprio punteggio. Se tuttavia questo dovesse essere inferiore a 20, purtroppo si dovrà rinunciare a sperare, almeno per quest'anno. E' fissato proprio a 20 punti, infatti, il limite minimo per risultare idonei e poter accedere alla graduatoria.Dopo la pubblicazione dei, la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 2 ottobre, quando sarà pubblicata la prima graduatoria di Medicina.Laè unica e nazionale, gestita direttamente dal Miur. In questo modo, ad essere premiati sono gli studenti che hanno ottenuto i punteggi più alti, indipendentemente dalla città in cui hanno svolto i quiz. L'assegnazione dei posti avviene tuttavia in base alle preferenze segnalate al momento dell’iscrizione al test.Ogni candidato deve indicare, al momento dell'iscrizione, le liste delle sedi universitarie per le quali intende concorrere, in ordine di preferenza. L'ateneo segnalato come prima scelta è la sede dove bisogna svolgere il test. Una volta sostenuta la prova di ammissione, come anticipato, ogni studente deve aver ottenuto un minimo di 20 punti per risultare. Se risulterà 'assegnato', significa che è riuscito ad ottenere un posto nella sede preferita e ha 4 giorni per immatricolarsi; se risulta 'prenotato', è stato ammesso in un'altro ateneo da lui segnalato e può immatricolarsi, o aspettare che nei successivi scorrimenti si liberi un posto nella sede preferita confermando l'interesse di rimanere in graduatoria.Il, il minimo per entrare in graduatoria è di 20 punti. Per ogni risposta corretta, vengono assegnati 1,5 punti, per ogni risposta sbagliata vengono tolti 0,4 punti e non viene assegnato nessun punto in caso di risposta lasciata in bianco. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, si attribuisce diversa priorità alle materie del test. Ad essere diversa è la priorità con cui le singole materie vengono considerate, non il punteggio. L’ordine di importanza decrescente delle materie è: ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica, matematica e fisica.Ilè previsto per il 10 ottobre 2018. Il secondo per il martedì successivo e così via. Gli scorrimenti di graduatoria sono estremamente importanti ed è essenziale seguire tutti gli aggiornamenti. Ma cosa vuol dire "scorrimento"? In poche parole, si forma una nuova graduatoria in base a chi ha rinunciato ad immatricolarsi, non ha confermato l'interesse ad iscriversi entro i termini stabiliti (e ha quindi perso il posto in graduatoria), e chi invece si è effettivamente immatricolato. In questo modo, si rimescolano le carte per chi era in attesa di entrare in posto utile o di accedere ad una sede migliore.